В ООН избрали пять новых непостоянных членов Совбеза

ООН, 7 июн - РИА Новости. Генеральная ассамблея ООН избрала пять новых непостоянных членов Совета безопасности, ими стали Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония и Сент-Винсент и Гренадины, об этом по итогам голосования объявила президент 73-й сессии ГА Мария Фернанда Эспиноса-Гарсес.

"Вьетнам получил 192 голоса, Нигер - 191, Тунис - 191, Сент-Винсент и Гренадины - 185 голосов", - сообщила она.

Они заменят по истечении Экваториальную Гвинею, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Перу и Польшу.

Изначально в Совбез ООН баллотировались шесть стран на пять мест, и выбирать предстояло только представителя Восточной Европы - между Румынией и Эстонией. Однако в четверг Эль-Сальвадор неожиданно подал заявку о самовыдвижении от Латинской Америки и Карибского бассейна, устроив борьбу за место с Сент-Винсентом и Гренадинами.

Выбрать между Румынией и Эстонией с первого раза не получилось. Во-первых, ни одной из них не удалось набрать необходимого большинства в 128 голосов, а во-вторых кто-то из присутствовавших отметил в бюллетенях не выдвигавшихся Грузию и Латвию, обе получили по одному голосу. При повторном голосовании нужные две трети голосов достались Эстонии.

Совет безопасности - постоянно действующий орган ООН, на который возложена главная ответственность за поддержание международной безопасности и мира. В совете заседают 15 стран - пять постоянных членов с правом вето (Россия, США, Британия, Китай и Франция) и десять непостоянных, которые избираются на два года: по пять каждый год.