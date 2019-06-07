Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T19:06Z
https://ria.ru/20190607/1555391455.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/129931/31/1299313164_0:0:2701:1519_1036x0_80_0_0_28fc6dfa001c89889a6013ff8e849be9.jpg
РИА Новости

В ООН избрали пять новых непостоянных членов Совбеза

Вчера, 19:06
1213
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкЗал Генассамблеи ООН
Зал Генассамблеи ООН
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Зал Генассамблеи ООН . Архивное фото
ООН, 7 июн - РИА Новости. Генеральная ассамблея ООН избрала пять новых непостоянных членов Совета безопасности, ими стали Вьетнам, Нигер, Тунис, Эстония и Сент-Винсент и Гренадины, об этом по итогам голосования объявила президент 73-й сессии ГА Мария Фернанда Эспиноса-Гарсес.
"Вьетнам получил 192 голоса, Нигер - 191, Тунис - 191, Сент-Винсент и Гренадины - 185 голосов", - сообщила она.
Они заменят по истечении Экваториальную Гвинею, Кот-д'Ивуар, Кувейт, Перу и Польшу.
Изначально в Совбез ООН баллотировались шесть стран на пять мест, и выбирать предстояло только представителя Восточной Европы - между Румынией и Эстонией. Однако в четверг Эль-Сальвадор неожиданно подал заявку о самовыдвижении от Латинской Америки и Карибского бассейна, устроив борьбу за место с Сент-Винсентом и Гренадинами.
Глава МИД Германии Хайко Маас
27 декабря 2018, 13:51
Глава МИД Германии выступил за реформу состава Совбеза ООН
Выбрать между Румынией и Эстонией с первого раза не получилось. Во-первых, ни одной из них не удалось набрать необходимого большинства в 128 голосов, а во-вторых кто-то из присутствовавших отметил в бюллетенях не выдвигавшихся Грузию и Латвию, обе получили по одному голосу. При повторном голосовании нужные две трети голосов достались Эстонии.
Совет безопасности - постоянно действующий орган ООН, на который возложена главная ответственность за поддержание международной безопасности и мира. В совете заседают 15 стран - пять постоянных членов с правом вето (Россия, США, Британия, Китай и Франция) и десять непостоянных, которые избираются на два года: по пять каждый год.
Германия, Бельгия, Доминиканская республика, Индонезия и Южная Африка продолжат свою работу до конца 2020 года.
Голосование по ситуации в Керченском проливе в Совбезе ООН. 26 ноября 2018
26 ноября 2018, 20:26
Политолог о голосовании в Совбезе: ООН нуждается в радикальной реформеВ Совбезе ООН было заблокировано внесенное по запросу РФ рассмотрение вопроса о ситуации в Керченском проливе. Итоги голосования в эфире радио Sputnik прокомментировала политолог Наталья Макеева.
480111
Обсудить 0
Генеральная Ассамблея ООНСовет Безопасности ООНООНВ мире
Рекомендуем
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
РИА
Новости
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Бари Алибасов
Бари Алибасов написал новое завещание
Лента
новостей
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Кадр из фильма Джек Восьмеркин — американец
Умер актер Александр Кузнецов
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев. Архивное фото
Соловьев назвал действия Соболь в отношении Симоньян "низостью и подлостью"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве
Порошенко прокомментировал скандал с речью Зеленского в Брюсселе
Сенатор от Заксобрания Крыма Сергей Цеков
В Совфеде рассказали, как Украина может вернуть Крым
Ксения Собчак
Собчак рассказала об отличии "благородных людей" от "дворняг"
Площадь Независимости в Киеве
Украинский экс-министр рассказал об обмане Москвы Киевом
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:00На востоке Китая из-за наводнений эвакуировали 45 тысяч человек
16:58Сын Алибасова рассказал, почему отец выпил средство для труб
16:57Депутата красноярского заксобрания арестовали по подозрению в мошенничестве
16:56Германия может стать страной-гостем ПМЭФ в 2025 году
16:54СЖР будет внимательно следить за делом журналиста Голунова
16:52Ученые назвали напиток, полезный для сердца
16:47Вечером в Москве пройдет дождь с грозой
16:44В Подмосковье пилот пострадал при жесткой посадке легкомоторного самолета
16:43Москалькова готова направить запросы по делу журналиста Голунова
16:41Босния и Герцеговина заинтересовалась поставками газа по "Турецкому потоку"
16:23В Азербайджане самолет совершил экстренную посадку из-за непогоды
16:19Комиссия СПЧ и Союз журналистов Москвы призвали проверить дело Голунова
16:10Студентка изуродовала себя, чтобы стать похожей на куклу Барби
16:10Глава Фонда развития моногородов оценила проект "улица Никольская"
16:08Вице-губернатор Подмосковья рассказала о планах по развитию в сфере туризма
16:07СК проверяет информацию о разливе нефти по Волге в Ярославской области
16:07В МЭР отметили высокую квалификацию уезжающих на ПМЖ за рубеж россиян
16:05В ЛНР обвинили Киев в попытке сорвать разведение сил у Станицы Луганской
16:01ВСУ увеличили интенсивность обстрелов в Донбассе, заявили в ДНР
15:53Мурманское отделение ЕР выдвинуло Чибиса на пост главы региона
Лента новостейМолния