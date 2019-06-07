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РИА Новости
Республика Татарстан

ТАИФ и Schneider Electric подписали допсоглашение о сотрудничестве

Вчера, 18:43
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КАЗАНЬ, 7 июн - РИА Новости. Компания "ТАИФ" и Schneider Electric подписали дополнительное соглашение о стратегическом сотрудничестве в области цифровой трансформации на предприятиях группы компаний "ТАИФ" и в Татарстане, сообщает компания.
Соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума в присутствии президента Татарстана Рустама Минниханова. Подписи под документом поставили генеральный директор АО "ТАИФ" Альберт Шигабутдинов и старший вице-президент, президент Schneider Electric в России и СНГ Йохан Вандерплаетсе.
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"Подписание данного соглашения стало продолжением начатого в 2017 году сотрудничества между компаниями в области поставки, пуско-наладки оборудования, производимого концерном Schneider Electric. Документ способствует развитию долгосрочных отношений партнеров в области цифровой трансформации на предприятиях ГК "ТАИФ" и в Республике Татарстан, включая разработку образовательных программ, поставку современных цифровых решений, оборудования, комплектующих и запасных частей производства Schneider Electric", - говорится в сообщении.
Также документ, как отмечается, фиксирует корпоративные скидки для предприятий группы компаний "ТАИФ". Компании намерены продолжить реализацию совместных проектов в области энергетики, автоматизации технологических процессов и комплексного учета ресурсов, внедрения современного электротехнического оборудования для систем энергоснабжения промышленных предприятий, энергосберегающих технологий.
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Оборудование Schneider Electric уже установлено и широко эксплуатируется в ПАО "Нижнекамскнефтехим", "Казаньоргсинтез", филиалах АО "ТГК-16", на предприятии ООО "ТАИФ-НК АЗС", на социальных объектах АО "ТАИФ", в офисных помещениях и бизнес-центрах компании. В рамках программы стратегического развития группы компаний "ТАИФ" на период до 2030 года предприятия группы активно работают над проектами, имеющими приоритетное значение для экономики Татарстана и РФ. Для их реализации внедряются новые технологии и инновационные решения, лучшие технические достижения, ведётся масштабная модернизация действующих производств и строительство новых. Компания Schneider Electric заинтересована принимать участие в реализации масштабных инвестиционных проектов, осуществляемых предприятиями группы "ТАИФ".
ТАИФ – одна из крупнейших промышленно-инвестиционных компаний в России, объединяющая 43 дочерние и зависимые компании, осуществляет свою деятельность во многих направлениях. Основные из них: нефтегазопереработка и нефтехимия, энергетика, строительная индустрия, инвестиционная сфера и сфера услуг. АО "ТАИФ" является крупнейшим холдингом среди предприятий нефтехимической отрасли России по объемам производства.
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Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, а с 2006 года проходит под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнёром ПМЭФ.

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Республика ТатарстанПетербургский международный экономический форум (фонд)Рустам МиннихановТатарстанЭкономика
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