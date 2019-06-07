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РИА Новости
Свердловская область

МЭР поддержит высокотехнологичные компании Свердловской области

Вчера, 18:43
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Правительство Свердловской области совместно с Минэкономразвития РФ будут оказывать поддержку стабильно растущим высокотехнологичным компаниям региона; соответствующее соглашение подписали на ПМЭФ-2019 губернатор области Евгений Куйвашев и замглавы МЭР Оксана Тарасенко.
Минэкономразвития России с 2016 года реализует проект поддержк компаний-лидеров, "Национальные чемпионы". Участие в нем принимают более 80 организаций, в том числе свердловские Naumen, Группа "СВЭЛ" и "СКБ Контур". Одно из направлений проекта связано с запуском аналогичных механизмов в субъектах РФ под общим названием "Региональные чемпионы".
Соглашение предполагает, помимо поддержки высокотехнологических компаний Свердловской области, привлечение внимания к проектам малых инновационных компаний, обладающих потенциалом роста и экспорта своей продукции. Стороны соглашения намерены, в частности, оказывать методическую и информационную поддержку компаниям-участникам проекта "Региональные чемпионы", содействовать им при получении мер господдержки.
"Экономический форум в Санкт-Петербурге - это площадка для принятия решений, направленных на развитие Свердловской области, повышение ее инвестиционной привлекательности и уровня жизни людей", - сообщил РИА Новости Евгений Куйвашев.
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Он отметил, что в этом году область представила на форуме большую региональную экспозицию. "Такой формат позволяет более предметно рассказать и показать достижения области, привлечь новых инвесторов и партнеров", - пояснил Куйвашев.
Всего в ходе ПМЭФ-2019 Свердловской областью было подписано 11 соглашений. Помимо соглашения с Минэкономразвития, также были достигнуты договоренности с Роскосмосом, с РЖД о строительстве новых железнодорожных путей до ОЭЗ "Титановая долина", с правительством ХМАО о строительстве новой дороги, которая сократит расстояние между двумя регионами на 400 километров, а также с международной биофармацевтической компанией по производству фармпрепаратов, в том числе, вакцин.
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Свердловская областьЕвгений КуйвашевМинистерство экономического развития РФ
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