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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин обратился к Симоньян после инцидента с Соболь

Вчера, 18:29
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал всего самого лучшего главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян, которая не смогла присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме из-за госпитализации.
"Мы желаем всего самого доброго Маргарите. Передайте ей самые наилучшие пожелания", — сказал глава государства в конце пленарного заседания ПМЭФ.
Опубликована запись эфира с участием Симоньян после инцидента с Соболь
Вчера, 11:22
Опубликована запись эфира с участием Симоньян после инцидента с Соболь
Накануне Симоньян госпитализировали после того, как в редакции радиостанции "Эхо Москвы" ее встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина. Несмотря на отказ давать комментарии, Соболь настойчиво требовала ответа и преследовала главреда МИА "Россия сегодня" и RT по коридорам радиостанции. В результате Симоньян потребовалась помощь медиков.
Ранее днем она сообщила, что врачи выписали ее из больницы. Симоньян опубликовала фото документа, где указан диагноз: "Угроза позднего выкидыша. ОАГА (отягощенный акушерско–гинекологический анамнез. - Прим. ред.)" в связи с психоэмоциональным стрессом.
Главред МИА "Россия сегодня" и RT подчеркнула, что у нее нет претензий к "Эхо Москвы". Она также выразила надежду, что Любовь Соболь сама понимает, что поступила нехорошо.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 4 апреля 2019
Вчера, 02:17
Соболь — это животное, заявила Захарова
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Маргарита СимоньянВладимир ПутинРоссияМедиа - Общество
Популярные комментарии
15 секунд преследования и целый 1 вопрос! А ничего что Марго ещё целый эфир провела в компании Майерс и именно после этого ее госпитализировали?
7 июня, 18:46
Jar Ptizza
92110026
Инциндентом это трудно назвать.
7 июня, 18:34
bbrandvorotnik
72000017
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