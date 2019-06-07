Путин обратился к Симоньян после инцидента с Соболь

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал всего самого лучшего главному редактору МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарите Симоньян, которая не смогла присутствовать на Петербургском международном экономическом форуме из-за госпитализации.

"Мы желаем всего самого доброго Маргарите. Передайте ей самые наилучшие пожелания", — сказал глава государства в конце пленарного заседания ПМЭФ.

Накануне Симоньян госпитализировали после того, как в редакции радиостанции "Эхо Москвы" ее встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина. Несмотря на отказ давать комментарии, Соболь настойчиво требовала ответа и преследовала главреда МИА "Россия сегодня" и RT по коридорам радиостанции. В результате Симоньян потребовалась помощь медиков.

Ранее днем она сообщила, что врачи выписали ее из больницы. Симоньян опубликовала фото документа, где указан диагноз: "Угроза позднего выкидыша. ОАГА (отягощенный акушерско–гинекологический анамнез. - Прим. ред.)" в связи с психоэмоциональным стрессом.