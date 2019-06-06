МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян госпитализировали после Главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь на "Эхе Москвы". Об этом сообщил RT.

Ранее Симоньян написала в Telegram , что пришла на эфир радиостранции, где у входа ее поджидала Соболь с включенной камерой.

На опубликованном видео Соболь просит Симоньян прокомментировать информацию о том, как Собянин якобы "раздает квартиры в Москве своим подчиненным".

Симоньян отказалась от комментария и добавила, что об интервью нужно договариваться через пресс-службу. Соратница Навального продолжила следовать за главредом RT с настойчивыми просьбами о комментарии, на что Симоньян ответила, что не хочет разговаривать с Соболь, а также попросила сотрудников радиостанции изолировать ее, поскольку ей нельзя нервничать.

"Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет. Красивая, между прочим, девушка. Но харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо", — написала главред МИА "Россия сегодня" и RT.

Пользователей социальных сетей возмутило поведение Соболь.

"Надо вам, Маргарита, идти в депутаты. Вот Соболь — она понимает, что вы выиграете на любом уровне. Ревность это", — предположил Vladimir Ivlev в фейсбуке.

"Люба, не надо так больше", — подчеркнул один из подписчиков Соболь в твиттере.

"Берегите себя", — написала Юлия Сасикова.