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РИА Новости

Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь

Вчера, 23:02
143377
© РИА НовостиГлавный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
© РИА Новости
Главный редактор агентства "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь на "Эхе Москвы". Об этом сообщил RT.
Ранее Симоньян написала в Telegram, что пришла на эфир радиостранции, где у входа ее поджидала Соболь с включенной камерой.
На опубликованном видео Соболь просит Симоньян прокомментировать информацию о том, как Собянин якобы "раздает квартиры в Москве своим подчиненным".
Симоньян отказалась от комментария и добавила, что об интервью нужно договариваться через пресс-службу. Соратница Навального продолжила следовать за главредом RT с настойчивыми просьбами о комментарии, на что Симоньян ответила, что не хочет разговаривать с Соболь, а также попросила сотрудников радиостанции изолировать ее, поскольку ей нельзя нервничать.

"Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет. Красивая, между прочим, девушка. Но харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо", — написала главред МИА "Россия сегодня" и RT.

Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
29 апреля, 12:37
Адвокат: нападки репортера "Радио Свобода" на Симоньян являются угрозой
Пользователей социальных сетей возмутило поведение Соболь.
"Конец депутатской карьеры Соболь", — отметил @pogovorim12.
"Надо вам, Маргарита, идти в депутаты. Вот Соболь — она понимает, что вы выиграете на любом уровне. Ревность это", — предположил Vladimir Ivlev в фейсбуке.
"Люба, не надо так больше", — подчеркнул один из подписчиков Соболь в твиттере.
"Берегите себя", — написала Юлия Сасикова.
"Но, самое главное, здоровья маме и малышу", — заключил @bordelpoetov.
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RTRussia Today (телекомпания)Маргарита СимоньянПроисшествия
Популярные комментарии
Посмотрел я этот ролик на ютубе. Что-то Симоньян слишком нежная раз от простого вопроса сразу в больничку ложится.
6 июня, 23:11
Будущее Страны
97600368
та беременна деваха, вот на сохранение и положили, че орать то?
6 июня, 23:08
Сергей Шаров
58910351
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