МОСКВА, 6 июн — РИА Новости. Главреда МИА "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь на "Эхе Москвы". Об этом сообщил RT.
Ранее Симоньян написала в Telegram, что пришла на эфир радиостранции, где у входа ее поджидала Соболь с включенной камерой.
На опубликованном видео Соболь просит Симоньян прокомментировать информацию о том, как Собянин якобы "раздает квартиры в Москве своим подчиненным".
Симоньян отказалась от комментария и добавила, что об интервью нужно договариваться через пресс-службу. Соратница Навального продолжила следовать за главредом RT с настойчивыми просьбами о комментарии, на что Симоньян ответила, что не хочет разговаривать с Соболь, а также попросила сотрудников радиостанции изолировать ее, поскольку ей нельзя нервничать.
"Эховцы говорят, полчаса меня у входа караулила. Догоняла меня по коридорам, пока добрые эховцы не упрятали меня в венедиктовский кабинет. Красивая, между прочим, девушка. Но харрасить беременных женщин по коридорам радиостанции — не лучший метод ведения предвыборной кампании. И для кармы нехорошо", — написала главред МИА "Россия сегодня" и RT.
Пользователей социальных сетей возмутило поведение Соболь.
"Конец депутатской карьеры Соболь", — отметил @pogovorim12.
"Надо вам, Маргарита, идти в депутаты. Вот Соболь — она понимает, что вы выиграете на любом уровне. Ревность это", — предположил Vladimir Ivlev в фейсбуке.
"Люба, не надо так больше", — подчеркнул один из подписчиков Соболь в твиттере.
"Берегите себя", — написала Юлия Сасикова.
"Но, самое главное, здоровья маме и малышу", — заключил @bordelpoetov.