Темрезов: в 2019 году в КЧР начнется строительство двух малых ГЭС

ЧЕРКЕССК, 7 июн – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в текущем году начнется строительство Красногорских малых ГЭС-1 и ГЭС-2, сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей официальной странице в Инстаграм.
Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано главой КЧР и инвестором проекта - ПАО "РусГидро" на Петербургском международном экономическом форуме.
"Красногорские малые ГЭС-1 и ГЭС-2 будут располагаться на реке Кубани около станицы Красногорская Усть-Джегутинского района КЧР. Они будут вводиться поэтапно: в ноябре 2021 года - ГЭС-1, а уже в сентябре 2022 года запланирован ввод в эксплуатацию ГЭС-2", - написал Темрезов.
Установленная мощность обеих ГЭС составит 50 МВт.
Строительство таких объектов на территории республики будет способствовать созданию новых рабочих мест и сокращению дефицита электроэнергии, который растет с каждым годом, добавил Темрезов.