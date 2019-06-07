Темрезов: в 2019 году в КЧР начнется строительство двух малых ГЭС

© Фото : предоставлено пресс-службой главы и правительства КЧР Темрезов: в 2019 году в КЧР начнется строительство двух малых ГЭС

ЧЕРКЕССК, 7 июн – РИА Новости. В Карачаево-Черкесии в текущем году начнется строительство Красногорских малых ГЭС-1 и ГЭС-2, сообщил глава республики Рашид Темрезов на своей официальной странице в Инстаграм.

Соответствующее соглашение о сотрудничестве было подписано главой КЧР и инвестором проекта - ПАО "РусГидро" на Петербургском международном экономическом форуме.

"Красногорские малые ГЭС-1 и ГЭС-2 будут располагаться на реке Кубани около станицы Красногорская Усть-Джегутинского района КЧР. Они будут вводиться поэтапно: в ноябре 2021 года - ГЭС-1, а уже в сентябре 2022 года запланирован ввод в эксплуатацию ГЭС-2", - написал Темрезов.

Установленная мощность обеих ГЭС составит 50 МВт.