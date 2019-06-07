Путин призвал опираться на компромиссы в мировой экономике

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. В сложившейся экономической ситуации в мире нужно опираться на компромиссы, вырабатывать единые правила и придерживаться норм международного права, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно, опираясь на компромиссы, добиваться общих решений, вырабатывать единые правила и придерживаться норм международного права - то, о чем говорил и что предложил генеральный секретарь Организации Объединенных Наций господин (Антониу) Гутерреш. Полностью с этим согласен", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ, отвечая на вопрос о том, что бы он хотел в нынешней экономической ситуации в мире.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.