Си Цзиньпин назвал Трампа своим другом

"Хотя между нами и США какие-то торговые прения, но Китай и США теперь уже тесно взаимосвязаны друг с другом. Между нами крупнейшая торговля...Трудно представить полный отрыв США от Китая. В этом мы не заинтересованы, в этом не заинтересованы американские партнеры. Президент Трамп - мой друг, я уверен, что он также в этом не заинтересован", - сказал китайский лидер на пленарной сессии ПМЭФ.