О торговых войнах, санкциях и Зеленском: ключевые заявления Путина на ПМЭФ

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. На Петербургском международном экономическом форуме состоялось пленарное заседание с участием Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, генсека ООН Антониу Гутерреша, президента Болгарии Румена Радева, премьер-министров Армении Никола Пашиняна и Словакии Петера Пеллегрини. Модерировала дискуссию Софико Шеварднадзе.

Протекционизм в мире растет

Первым выступил российский лидер. В начале своей речи он констатировал, что существующая система международных экономических отношений находится в кризисе, а глобальная торговля перестала быть двигателем мировой экономики, идут торговые войны, растет протекционизм.

В качестве примера президент привел ситуацию с газопроводом "Северный поток — 2".

"Проект полностью отвечает национальным интересам всех участников — и европейцев, и России. Пришли, потому что заинтересованы. Но это не соответствует интересам тех, кто привык к исключительности и вседозволенности. Такая разрушительная практика перекочевала в новые отрасли. Например, ситуация вокруг компании Huawei, которую выталкивают с глобального рынка". Владимир Путин

Путин прокомментировал ситуацию вокруг компании @Huawei , которую «пытаются бесцеремонно вытолкнуть с глобального рынка». «Это уже называют даже в некоторых кругах первой технологической войной наступающей цифровой эпохи", - сказал он pic.twitter.com/vxzhpLa9zZ — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 июня 2019 г.

Запад перешел к рейдерству

По словам Путина, навязываемая США модель приведет к бесконечным конфликтам, войнам, и не только торговым, а доллар, в свою очередь, уже стал инструментом давления на весь мир.

"Государства, которые прежде проповедовали принципы свободы торговли, честной и открытой конкуренции, заговорили языком торговых войн и санкций, откровенного экономического рейдерства с выкручиванием рук, запугиванием, устранением конкурентов так называемыми нерыночными способами". Владимир Путин

Главным источником нестабильности в мире Путин назвал стремление Запада присвоить технологии.

"Попытки монополизировать новую технологическую волну, ограничить доступ к ее плодам выводят на совершенно новый, иной уровень проблему глобального неравенства", — отметил президент.

Российский лидер призвал оградить от санкций товары первой необходимости, лекарства, медоборудование, а также системы для ЖКХ и энергетики, так как эти направления критически важны для жизни и здоровья миллиардов людей.

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Сибирь свяжет Европу и Дальний Восток

Говоря о ситуации в России, Путин заявил, что в ближайшие годы страна должна войти в пятерку крупнейших экономик мира.

"В конечном счете это не самоцель, а только средство. Нам нужно выйти и закрепиться на среднеевропейском уровне по всем основным параметрам, отражающим качество жизни и благополучие людей". Владимир Путин

Глава государства поручил правительству и РАН к осени подготовить проекты по развитию Центральной и Восточной Сибири.

Освоение этих пространств как научно-промышленного центра должно сделать регион связующим звеном между европейской частью России и Дальним Востоком, между рынками Китая, стран АТР, Европы, включая Восточную Европу, должно привлечь сюда трудовые ресурсы, отметил президент.

Поддержка высоких технологий

Путин также заявил, что в ближайшее время будет подписан указ о реализации нацстратегии в области искусственного интеллекта.

Он отметил, что к 2024 году мировой рынок продуктов с использованием искусственного интеллекта составит порядка 0,5 триллиона рублей.

Президент предложил правительству и бизнес-сообществу ускорить обсуждение и принятие решений по формированию благоприятной среды для предпринимателей.

По его словам, государство обеспечит финансовые и налоговые инструменты поддержки, будет стимулировать спрос на отечественную высокотехнологичную продукцию.

Избыточный контроль устранят

Путин признал, что, несмотря на позитивные изменения в деловом климате, устаревшие и избыточные функции по контролю все еще мешают развитию бизнеса, также порой имеет место "противоправное вторжение правоохранительных органов <…> в работу компаний".

Глава государства напомнил, что в России запустили кардинальную реформу в сфере контроля и надзора, с 1 января 2020 года прекращается действие всей устаревшей нормативно-правовой базы.

В завершение своего выступления Путин заявил, что Россия готова к переменам и приглашает всех к равноправному сотрудничеству.

Где место России в мировой торговле?

Ответ на вопрос модератора, где место России в борьбе за мировое экономическое первенство, Путин начал с китайской пословицы.

"Когда тигры дерутся в долине, умная обезьяна сидит и смотрит, чем это закончится". Владимир Путин

По словам президента, сегодня ситуация изменилась.

Он отметил, что США после появления сильных конкурентов начали устанавливать различные ограничения, что наносит большой ущерб мировой экономике.

"Если будет продолжаться как сегодня, все столкнутся с колоссальными потерями. <...> Наше место — в борьбе за справедливые экономические принципы", — отметил Путин.

О сотрудничестве с Китаем

Президент также прокомментировал структуру торговли с Китаем, товарооборот с которым за прошлый год превысил сто миллиардов долларов.

Глава государства отметил, что стороны сотрудничают во многих отраслях, в том числе высокотехнологичных.

"У нас хорошие перспективы в космосе, авиастроении, в атомной энергетике", — подчеркнул российский президент.

Стратегическое партнерство с Китаем не направлено против кого-то, страны сотрудничают ради себя самих, добавил Путин.

"Мы ничего никому не противопоставляем, мы готовы работать со всеми". Владимир Путин

Как вести себя инвестору?

Вспоминая дело американского инвестора Майкла Калви, модератор дискуссии задала Путину вопрос, на что должны ориентироваться иностранные инвесторы: на его слова о том, что правоохранительные органы не должны вмешиваться в бизнес, или на действия спецслужб.

"Они должны ориентироваться на действующее российское законодательство", — подчеркнул Путин.

Он добавил, что это касается всех, включая представителей власти.

"Не воруй, веди себя прилично — и дело с концом. <…> Пока нет обвинительного приговора суда, человек считается невиновным". Владимир Путин

Об отношениях с Украиной и Зеленским

У Путина поинтересовались, почему он не поздравил с победой на выборах президента Украины Владимира Зеленского и не начал таким образом отношения с чистого листа.

Глава государства выразил надежду на то, что когда-нибудь познакомится с новым украинским лидером. Но пока Зеленский ничем себя не проявил, от него исходят лишь противоречивые высказывания, добавил Путин.

"Для того чтобы заниматься государственными делами, нужен опыт, знания, нужно уметь увидеть главные проблемы и найти инструменты решения этих проблем, собрать дееспособных людей в команду и дать им возможность свободно мыслить и принимать решения, объяснять миллионам людей мотивы своего поведения и самое главное — иметь мужество и характер брать на себя ответственность за последствия этих решений". Владимир Путин

Путин рассказал, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах, а также о том, почему они ещё не встретились pic.twitter.com/USBOUjZ2xR — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 июня 2019 г.

Об отношениях с Белоруссией

Также Путин опроверг предположения возможном объединении России с Белоруссией. Он подчеркнул, что по-прежнему считает русских, белорусов и украинцев одним народом, но сейчас они живут в разных странах.

"Планов какого-то объединения нет и быть не может", — подчеркнул российский лидер.

Пхеньяну нужны гарантии

Говоря о проблеме денуклеаризации Корейского полуострова, Путин отметил, что эта проблема важна для всего мира.

По его словам, КНДР нужны гарантии безопасности, этот вопрос поднимался в переговорах с председателем Си накануне.