Дуров предложил сотрудникам "Яндекса" перейти на работу в Telegram

Дуров отметил, что хотел бы дать такую возможность разработчикам, которые занимаются сервисами рекомендации контента. По его словам, сервис "Яндекс.Новости" "впечатляет" в техническом отношении, однако ограничено цензурой и русскоязычным рынком.

Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", однако компания отказывается их передать: ключи могут дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса". Оба сервиса находятся в реестре организаторов распространения информации, а по "пакету Яровой" с 20 июля 2016 года ФСБ может потребовать от любого сервиса из этого реестра передать ему "информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей сети интернет". За отказ передать ключи шифрования ранее был заблокирован мессенджер Telegram.