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РИА Новости

Дуров предложил сотрудникам "Яндекса" перейти на работу в Telegram

Вчера, 17:32
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CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel DurovСоздатель социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера "Telegram" Павел Дуров
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
CC BY 2.0 / TechCrunch / Pavel Durov
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Павел Дуров предложил специалистам компании "Яндекс" перейти в Telegram для работы над новым агрегатором новостей.
Дуров отметил, что хотел бы дать такую возможность разработчикам, которые занимаются сервисами рекомендации контента. По его словам, сервис "Яндекс.Новости" "впечатляет" в техническом отношении, однако ограничено цензурой и русскоязычным рынком.
"У нас есть шанс создать первый в истории интернета эффективный и свободный агрегатор новостей", - заявил предприниматель в своем Telegram-канале.
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщило, что ФСБ запросила ключи шифрования "Яндекс.Почты" и "Яндекс.Диска", однако компания отказывается их передать: ключи могут дать доступ к паролям пользователей всей экосистемы "Яндекса". Оба сервиса находятся в реестре организаторов распространения информации, а по "пакету Яровой" с 20 июля 2016 года ФСБ может потребовать от любого сервиса из этого реестра передать ему "информацию, необходимую для декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых электронных сообщений пользователей сети интернет". За отказ передать ключи шифрования ранее был заблокирован мессенджер Telegram.
В "Яндексе" заявили, что компания осознает важность закона, но считает, что его исполнение возможно без нарушения приватности данных пользователей.
Сооснователь соцсети ВКонтакте, создатель защищенного мессенджера Telegram Павел Дуров
16 мая, 09:18
Дуров раскритиковал WhatsApp
18200617
Обсудить 2
Павел ДуровТехнологииОбщество
Популярные комментарии
А что не сразу в ЦРУ? Или в АНБ (не знаю наверняка в какой конторе у Дурова основное место работы, но точно в одной из этих двух).
7 июня, 17:55
СССергей Смирнов
600004
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