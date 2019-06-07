Саакашвили подтвердил, что отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко

КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили подтвердил, что отказался от предложения мэра Киева Виталия Кличко идти на парламентские выборы вместе с его партией "Удар".

Президент Украины Владимир Зеленский 28 мая своим указом вернул Саакашвили гражданство страны. Политик на следующий день вернулся на Украину. Ранее Кличко заявил, что его партия "Удар" идет на выборы в Верховную раду Украины, и предложил Саакашвили возглавить ее. Саакашвили решил спросить у пользователей соцсетей, идти ли ему на выборы с партией "Удар". Позже издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщило, что Саакашвили отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко.

"Несмотря на то, что я считаю, что Виталий Кличко сделал очень достойное предложение, нам на этот союз идти не стоит, потому что есть у нас четкая идеология, четкое понимание, есть у нас четкие принципы… Мы никогда не шли на какие-то компромиссы в ущерб своим принципам. Абсолютное большинство людей, которые к нам зашли через Facebook, сказали, что для них это был бы компромисс по поводу принципов. Поэтому, естественно, мы на это не пойдем", - сказал Саакашвили в видеообращении в Facebook в пятницу.

Он отметил, что вернулся на Украину не должности искать и не устраивать свою жизнь, а вернулся "помогать Украине меняться к лучшему".