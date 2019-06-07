Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия не отказывается от контактов с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил глава российского государства Владимир Путин.
"Мы не отказываемся от контактов, будем работать с ним", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
"Я что, разве отказывался? Мне никто не предлагал", - добавил президент, отвечая на вопрос, почему бы ему не встретиться с Зеленским.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.