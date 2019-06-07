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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин

Вчера, 17:17
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Россия не отказывается от контактов с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил глава российского государства Владимир Путин.
"Мы не отказываемся от контактов, будем работать с ним", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
"Я что, разве отказывался? Мне никто не предлагал", - добавил президент, отвечая на вопрос, почему бы ему не встретиться с Зеленским.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Вчера, 17:19
Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
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Петербургский международный экономический форумСитуация на УкраинеВладимир ЗеленскийВладимир ПутинРоссияУкраинаВ мире
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