Путин заявил, что власти будут следить за делом Калви

Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева, остальные фигуранты дела остались в СИЗО.

"Я со своей стороны, мои коллеги из правительства, мы, конечно, будем за этим внимательно смотреть. И генеральный прокурор, вот он здесь, я вижу, сидит тоже, господин (Юрий) Чайка, тоже внимательно будет за этим следить и контролировать процесс", - сказал Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

По словам главы государства, тот факт, что Калви выпустили под домашний арест, а других фигурантов дела - нет, связан с тем, есть ли у них дом в Москве.

"Под какой домашний арест, если у них дома нет - ни квартиры, ничего в России нет. Но мы и над этим подумаем. Вопрос гуманизации всех этих процедур. Мы по этому пути и будем двигаться. Если есть возможность человека не прятать за решетку... при необходимости расследовать то или иное событие, то, конечно, нужно к этому стремиться", - добавил президент.