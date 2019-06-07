Путин рассчитывает, что в деле Калви все будет прозрачно и понятно

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что в деле основателя Baring Vostok Майкла Калви все будет прозрачно и понятно, а решение будет справедливым.
В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума президент напомнил, что Калви инкриминируют хищение 2,5 миллиардов рублей. Путин отметил, что многие, том числе российские партнеры Калви утверждают, что это не так.
"Может быть. Но в этом должны разобраться правоохранительные органы, и у нас есть судебная система соответствующая. И я очень рассчитываю, что все будет сделано прозрачно, понятно, с участием тех, кто защищает позицию вот этого американского партнера нашего. И будут приняты справедливые законные решения", - сказал Путин.
Басманный суд Москвы в феврале отправил в СИЗО основателя Baring Vostok американца Майкла Калви, его бизнес-партнера Филиппа Дельпаля и еще четырех человек по делу о хищении у банка "Восточный" 2,5 миллиарда рублей. Впоследствии суд перевел под домашний арест Калви и бывшего главу банка "Восточный" Алексея Кордичева, остальные фигуранты дела остались в СИЗО.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.