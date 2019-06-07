Путин рассчитывает, что в деле Калви все будет прозрачно и понятно

"Может быть. Но в этом должны разобраться правоохранительные органы, и у нас есть судебная система соответствующая. И я очень рассчитываю, что все будет сделано прозрачно, понятно, с участием тех, кто защищает позицию вот этого американского партнера нашего. И будут приняты справедливые законные решения", - сказал Путин.