ГПУ завела дело из-за призыва снять блокаду Донбасса

КИЕВ, 7 июн – РИА Новости. Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за призыва снять блокаду с Донбасса, заявил в пятницу глава ведомства Юрий Луценко.

Ранее представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что этот вопрос планируется обсудить на очередном заседании контактной группы по Украине 19 июня.