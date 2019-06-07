ГПУ завела дело из-за призыва снять блокаду Донбасса

КИЕВ, 7 июн – РИА Новости. Генпрокуратура Украины возбудила уголовное дело из-за призыва снять блокаду с Донбасса, заявил в пятницу глава ведомства Юрий Луценко.
Ранее представитель Киева в контактной группе Леонид Кучма предложил обсудить возможность снятия блокады на территории Донбасса. Спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что этот вопрос планируется обсудить на очередном заседании контактной группы по Украине 19 июня.
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"Сегодня я лично зарегистрировал в реестре досудебных расследований резонансное дело по фактом подготовки финансирования терроризма, то есть действий, совершенных с целью материального обеспечения террористической группы, совершенной по предварительному сговору с группой лиц. Это для тех, кто считает, что можно возобновить торговлю с террористическими организациями, которые захватили украинское имущество", - заявил Луценко в видеообращении в Facebook.