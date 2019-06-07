В Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Депутат петербургского парламента Алексей Цивилев обратился в ГИБДД с предложением ограничить скорость электросамокатов, гироскутеров и сегвеев на пешеходных зонах и тротуарах, сообщили РИА Новости в пресс-службе парламентария.

"Сейчас владельцы и пользователи электросамокатов, гироскутеров и сегвеев передвигаются по тротуарам и считаются, согласно действующим ПДД, пешеходами. При этом эти транспортные средства способны развивать скорость до 80 километров в час, создавая реальную угрозу для обычных пешеходов…", - отмечает депутат.

"Считаю целесообразным сократить скорость движения по тротуарам до 10 – 15 километров в час", - говорится в обращении депутата в адрес начальника ГИБДД России Михаила Черникова.