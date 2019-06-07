Си Цзиньпин рассказал о прогулке по Неве с Путиным и процитировал песню

По Неве, да на "Аврору": неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после завершения рабочей программы ПМЭФ-2019 совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу. Главы государств осмотрели с воды достопримечательности Северной столицы, а также сделали остановку возле крейсера "Аврора", где для них провели небольшую экскурсию.