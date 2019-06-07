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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Си Цзиньпин рассказал о прогулке по Неве с Путиным и процитировал песню

15:57
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019)
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019)
© РИА Новости / Алексей Даничев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин рассказал о вечерней прогулке по Неве с президентом РФ Владимиром Путиным и поблагодарил его за интересный рассказ о городе.
"Санкт-Петербург – морская столица России, жемчужина Балтийского моря с мировым именем. Благодаря трехвековым традициям и стремительному развитию город здорово озаряется одновременно классическим колоритом и элегантностью современного времени. Это нас очень восхищает. Вчера, после обеда, мы с президентом Путиным покатались на корабле по Неве. Интересный рассказ его об истории, культуры вашей страны, этого города, очень меня восхитил", - рассказал Си Цзиньпин, выступая на ПМЭФ.
После этого председатель КНР процитировал "Вечернюю песню" Василия Соловьева-Седого, входившую в репертуар, в частности, Марка Бернеса и Георга Отса: "Город над вольной Невой, Город нашей славы трудовой". Песня, сыгранная президентом Путиным когда-то на рояле, убедительно показывает, какое особенное место занимает Петербург в душе российского народа".
Эта фраза вызвала бурные аплодисменты зала.
По Неве, да на Аврору: неформальная встреча Путина и Си Цзиньпина
11:51
По Неве, да на "Аврору": неформальная встреча Путина и Си ЦзиньпинаПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин после завершения рабочей программы ПМЭФ-2019 совершили речную прогулку по Санкт-Петербургу. Главы государств осмотрели с воды достопримечательности Северной столицы, а также сделали остановку возле крейсера "Аврора", где для них провели небольшую экскурсию.
В четверг Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин по завершении рабочих мероприятий совершили речную прогулку по Северной столице. Главы двух государств с воды осмотрели основные достопримечательности города, а затем сделали незапланированную остановку у крейсера "Аврора". Путин и Си Цзиньпин поднялись на борт корабля, где для них провели краткую экскурсию. Осмотрев крейсер, лидеры отправились в Эрмитаж, где продолжили неформальное общение.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
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