Маргариту Симоньян выписали из больницы

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее выписали из больницы.
Она опубликовала в твиттере фото выписки, в которой указан диагноз: "Угроза позднего выкидыша. ОАГА (отягощенный акушерско-гинекологический анамнез. — Прим. ред.)" в связи с психоэмоциональным стрессом.
"Вот с таким диагнозом меня только что выписали. Несколько капельниц и строгий медицинский контроль — огромное спасибо врачам. Прошу прощения у всех, с кем должна была встретиться в Питере", — написала Симоньян.
Накануне главреда "России сегодня" и RT госпитализировали после того, как в редакции радиостанции "Эхо Москвы" ее встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина. Несмотря на отказ давать комментарии, Соболь настойчиво требовала ответа и, по словам Симоньян, преследовала ее по коридорам радиостанции. В результате Симоньян потребовалась помощь медиков.
Позже главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов принес Симоньян извинения.
"К Эху и лично Венедиктову у меня нет никаких претензий. Эховцы были замечательны, вызвали мне скорую, оперативно переформатировали эфир", — ответила она.
Симоньян также выразила надежду, что Любовь Соболь сама понимает, что поступила нехорошо.
"Не надо мучиться. Все мы в молодости делаем ошибки, о которых жалеем. А если не понимает, то поймет. Не на этом свете, так на том. Всем добра", — добавила она.