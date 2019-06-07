Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T16:52Z
https://ria.ru/20190607/1555380389.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155485/18/1554851817_0:64:2500:1470_1036x0_80_0_0_4ea0cfc43a24ef93676025b133ecc8a7.jpg
РИА Новости

Маргариту Симоньян выписали из больницы

15:54
6984
© РИА НовостиГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© РИА Новости
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что ее выписали из больницы.
Она опубликовала в твиттере фото выписки, в которой указан диагноз: "Угроза позднего выкидыша. ОАГА (отягощенный акушерско-гинекологический анамнез. — Прим. ред.)" в связи с психоэмоциональным стрессом.
"Вот с таким диагнозом меня только что выписали. Несколько капельниц и строгий медицинский контроль — огромное спасибо врачам. Прошу прощения у всех, с кем должна была встретиться в Питере", — написала Симоньян.
Накануне главреда "России сегодня" и RT госпитализировали после того, как в редакции радиостанции "Эхо Москвы" ее встретила Любовь Соболь с включенной камерой и вопросами про мэра Москвы Сергея Собянина. Несмотря на отказ давать комментарии, Соболь настойчиво требовала ответа и, по словам Симоньян, преследовала ее по коридорам радиостанции. В результате Симоньян потребовалась помощь медиков.
Позже главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов принес Симоньян извинения.
"К Эху и лично Венедиктову у меня нет никаких претензий. Эховцы были замечательны, вызвали мне скорую, оперативно переформатировали эфир", — ответила она.
Симоньян также выразила надежду, что Любовь Соболь сама понимает, что поступила нехорошо.
"Не надо мучиться. Все мы в молодости делаем ошибки, о которых жалеем. А если не понимает, то поймет. Не на этом свете, так на том. Всем добра", — добавила она.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве. 4 апреля 2019
02:17
Соболь — это животное, заявила Захарова
371000525
Обсудить 8
RTМаргарита СимоньянМедиа - Общество
Популярные комментарии
Хорошо попиарилась и ловко ушла от неудобных вопросов. Примерная гос служащая, одним словом.
7 июня, 16:01
ЕМЕнисей Могучий
3640128
ну хоть бы дня два полежала, даже тут не может на совесть отработать, не то что пропагандой страны заведовать)
7 июня, 16:17
ffsdafawe.fasdgasd
2220106
Рекомендуем
Никита Белянкин
Задержаны еще трое фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца
РИА
Новости
Опубликована запись эфира с участием Симоньян после инцидента с Соболь
Опубликована запись эфира с участием Симоньян после инцидента с Соболь
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Инцидент с участием боевых кораблей России и США попал на видео
Лента
новостей
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019)
Си Цзиньпин рассказал о прогулке по Неве с Путиным и процитировал песню
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян рассказала о самочувствии после госпитализации
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
У Симоньян нет претензий к "Эху Москвы" и Венедиктову
Бари Алибасов
Представитель Алибасова рассказал о состоянии продюсера
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
Миллер заявил о готовности "Газпрома" продавать газ Украине со скидкой
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" назвал условия для переговоров с Россией по газу
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж
В Московской области задержали женщину, которая была в розыске 17 лет
Бари Алибасов в своей квартире
Адвокат опубликовал фото с репетиции похорон Алибасова
Кадр из сюжета телеканала Россия-1 об избиении в городе Подольске женщины, находящейся на 9-м месяце беременности
В Подольске беременную на девятом месяце жестоко избили соседи по дому
Газовое месторождение во Львовской области Украины
В "Нафтогазе" назвали предложение "Газпрома" по скидке на газ причудливым
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:36На Украине возбудили дело из-за призыва запретить ответный огонь в Донбассе
17:33Зеленский пока себя никак не проявил, заявил Путин
17:32Дуров предложил сотрудникам "Яндекса" перейти на работу в Telegram
17:32Путин пообещал подумать, как инвесторам под следствием избежать ареста
17:32Президент Болгарии призвал просчитывать последствия при введении санкций
17:27Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не помогают никому
17:27В Госдуме прошла учебная эвакуация
17:26Путин считает, что Зеленский - хороший актер
17:26Смартфоны Huawei оставят без Facebook, Instagram и WhatsApp
17:23Путин рассказал о потерях Болгарии из-за отказа от Южного потока
17:21В Киевской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду
17:21СК передумал арестовывать фигуранта дела об убийстве бизнесмена Калмановича
17:21Саакашвили подтвердил, что отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко
17:21НАСА планирует отправлять космических туристов на МКС дважды в год
17:19Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:17Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано
17:17Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
17:16США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин
17:16Захарова оценила сообщения СМИ об условии США о признании Асада
17:14Об объединении России и Белоруссии речи нет и быть не может, заявил Путин
Лента новостейМолния