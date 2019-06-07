Си Цзиньпин рассказал о новых драйверах сотрудничества России и Китая

"В лице России мы имеем не только крупнейшего соседа и всеобъемлющего стратегического партнера, но и одного из важнейших и приоритетных партнеров во всех областях. В духе устойчивого развития наши страны активно сотрудничают в сфере возобновляемых источников энергии, включая природный газ, рассматривают научно-технические инновации, цифровую экономику, электронную торговлю как новые драйверы кооперации", - сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.