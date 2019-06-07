Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T15:49Z
https://ria.ru/20190607/1555380090.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155537/92/1555379236_0:60:3071:1788_1036x0_80_0_0_943079d93198f25b4e1982233eaf33b6.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Си Цзиньпин рассказал о новых драйверах сотрудничества России и Китая

15:49
293
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Цифровая экономика может стать новым драйвером сотрудничества РФ и Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"В лице России мы имеем не только крупнейшего соседа и всеобъемлющего стратегического партнера, но и одного из важнейших и приоритетных партнеров во всех областях. В духе устойчивого развития наши страны активно сотрудничают в сфере возобновляемых источников энергии, включая природный газ, рассматривают научно-технические инновации, цифровую экономику, электронную торговлю как новые драйверы кооперации", - сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал нижнюю палату парламента и правительство объединить усилия для того, чтобы ускорить внесение и принятие до конца года законов, необходимых для развития цифровой экономики. Володин также добавил, что цифровая экономика может позволить достигнуть темпов роста ВВП более 4% в год, что необходимо обеспечить законодательно.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019 . 7 июня 2019
14:40
Путин: глобальная торговля перестала быть двигателем мировой экономики
701003
Обсудить 0
Петербургский международный экономический форумСи ЦзиньпинГосдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинКитайРоссияВ мире
Рекомендуем
Председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Си Цзиньпин заявил, что Китай готов делиться технологиями 5G
РИА
Новости
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019)
Си Цзиньпин рассказал о прогулке по Неве с Путиным и процитировал песню
Сотрудники полиции во время протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Организатора пикета против храма в сквере на Урале оставили под арестом
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" назвал условия для переговоров с Россией по газу
Лента
новостей
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Си Цзиньпин рассказал о торговле энергоносителями между Россией и Китаем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин предложил компаниям развивать высокие технологии
Инцидент с участием боевых кораблей России и США попал на видео
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин считает, что у происходящих в мире изменений нет аналогов в истории
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Политика экономического эгоизма ведет к войнам, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин призвал подумать о развитии Центральной и Восточной Сибири
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019 . 7 июня 2019
Путин: глобальная торговля перестала быть двигателем мировой экономики
В Киевской области пропал самолет
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Си Цзиньпин призвал укреплять сотрудничество с Россией в энергетике
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях ПМЭФ-2019
Путин назвал попытки вытолкнуть Huawei с рынка технологической войной
Газовое месторождение во Львовской области Украины
В "Нафтогазе" назвали предложение "Газпрома" по скидке на газ причудливым
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:51Минсельхоз предупредил жителей столицы Сербии о нашествии кабанов
16:51ГПУ завела дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
16:50На Украине подсчитали число погибших военных с начала операции в Донбассе
16:49США могут выслать обучающихся полетам на F-35 турецких пилотов к 31 июля
16:48Для развития сквозных технологий нужна гибкая правовая среда, считает Путин
16:48Адвокат объяснил, зачем выложил фото с репетиции похорон Алибасова
16:47США перенесли повышение пошлин на ряд товаров из Китая на две недели
16:43В Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах
16:42Россия открыта для работы со всеми, включая США, заявил Путин
16:41Семья Алибасова решила подать в суд на производителя средства для труб
16:40В Совфеде призвали поднять в ООН вопрос запрета санкций по лекарствам
16:36Пашинян назвал сотрудничество ЕАЭС и Евросоюза неизбежным
16:36Путин на вопрос о схватке за первенство ответил китайской пословицей
16:35Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве бизнесмена Калмановича
16:35Путин заявил, что Россия и Китай не создают военных союзов
16:34СЖР держит на контроле ситуацию с задержанием корреспондента "Медузы"
16:34Путин рассказал, что накануне говорил с Си Цзиньпинем до полуночи
16:31Число факторов неопределенности в международных делах растет, заявил Путин
16:30Президент Болгарии напомнил, за что в республике благодарны России
16:29Словакия надеется, что Евросоюз и США не перейдут к торговой войне
Лента новостейМолния