Си Цзиньпин рассказал о новых драйверах сотрудничества России и Китая

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Цифровая экономика может стать новым драйвером сотрудничества РФ и Китая, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.
"В лице России мы имеем не только крупнейшего соседа и всеобъемлющего стратегического партнера, но и одного из важнейших и приоритетных партнеров во всех областях. В духе устойчивого развития наши страны активно сотрудничают в сфере возобновляемых источников энергии, включая природный газ, рассматривают научно-технические инновации, цифровую экономику, электронную торговлю как новые драйверы кооперации", - сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.
Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал нижнюю палату парламента и правительство объединить усилия для того, чтобы ускорить внесение и принятие до конца года законов, необходимых для развития цифровой экономики. Володин также добавил, что цифровая экономика может позволить достигнуть темпов роста ВВП более 4% в год, что необходимо обеспечить законодательно.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.