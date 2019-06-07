Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T15:36Z
https://ria.ru/20190607/1555379057.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155537/55/1555375564_0:304:3072:2032_1036x0_80_0_0_2050689ef8664a4ef3027e25eb16242e.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Си Цзиньпин заявил, что Китай готов делиться технологиями 5G

15:36
341
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов делиться технологиями 5G.
"Китай будет последовательно расширять открытость, в частности доступ на рынок, создавать благоприятную среду для конкуренции. Будем выступать твердым сторонником экономической глобализации ... Китай готов делиться со всеми партнерами технологическими изобретениями и ноу-хау, в частности технологиями 5G", - сказал он на пленарном заседании ПМЭФ.
Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов в кулуарах ПМЭФ сообщил, что Россия и китайская Huawei обсуждают стратегии по присутствию на рынках сети связи пятого поколения, облачные сервисы, сотрудничество с компаниями РФ.
Технологии 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G. Технологии 5G также обеспечивают минимальное время отклика при загрузке данных и большую емкость сети. Международный союз электросвязи планирует утвердить технологию для 5G в конце 2018 года, а новый стандарт внедрить к 2020 году.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Председатель Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадий Дворкович на сессии Спорт для всех: мировые тренды и деловой подход в рамках ПМЭФ-2019
14:20
Дворкович рассказал, какие проблемы стоят на пути развития 5G в России
900000
Обсудить 2
Петербургский международный экономический форумСи ЦзиньпинКитайВ мире
Рекомендуем
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Си Цзиньпин рассказал о новых драйверах сотрудничества России и Китая
РИА
Новости
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019)
Си Цзиньпин рассказал о прогулке по Неве с Путиным и процитировал песню
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин считает, что у происходящих в мире изменений нет аналогов в истории
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин призвал подумать о развитии Центральной и Восточной Сибири
Лента
новостей
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" назвал условия для переговоров с Россией по газу
Газовое месторождение во Львовской области Украины
В "Нафтогазе" назвали предложение "Газпрома" по скидке на газ причудливым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях ПМЭФ-2019
Путин назвал попытки вытолкнуть Huawei с рынка технологической войной
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
Суд в Лондоне отклонил иск против Джонсона за его высказывания перед Brexit
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин предложил компаниям развивать высокие технологии
Сотрудники полиции во время протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Организатора пикета против храма в сквере на Урале оставили под арестом
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Си Цзиньпин рассказал о торговле энергоносителями между Россией и Китаем
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Политика экономического эгоизма ведет к войнам, заявил Путин
Инцидент с участием боевых кораблей России и США попал на видео
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Си Цзиньпин призвал укреплять сотрудничество с Россией в энергетике
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские силовики размещают вооружение в жилых районах, заявили в ЛНР
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:51Минсельхоз Сербии предупредил жителей Белграда о нашествии кабанов
16:51ГПУ завела дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
16:50На Украине подсчитали число погибших военных с начала операции в Донбассе
16:49США могут выслать обучающихся полетам на F-35 турецких пилотов к 31 июля
16:48Для развития сквозных технологий нужна гибкая правовая среда, считает Путин
16:48Адвокат объяснил, зачем выложил фото с репетиции похорон Алибасова
16:47США перенесли повышение пошлин на ряд товаров из Китая на две недели
16:43В Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах
16:42Россия открыта для работы со всеми, включая США, заявил Путин
16:41Семья Алибасова решила подать в суд на производителя средства для труб
16:40В Совфеде призвали поднять в ООН вопрос запрета санкций по лекарствам
16:36Пашинян назвал сотрудничество ЕАЭС и Евросоюза неизбежным
16:36Путин на вопрос о схватке за первенство ответил китайской пословицей
16:35Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве бизнесмена Калмановича
16:35Путин заявил, что Россия и Китай не создают военных союзов
16:34СЖР держит на контроле ситуацию с задержанием корреспондента "Медузы"
16:34Путин рассказал, что накануне говорил с Си Цзиньпинем до полуночи
16:31Число факторов неопределенности в международных делах растет, заявил Путин
16:30Президент Болгарии напомнил, за что в республике благодарны России
16:29Словакия надеется, что Евросоюз и США не перейдут к торговой войне
Лента новостейМолния