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РИА Новости
Ситуация в Судане

В ООН выразили обеспокоенность возможными смертями в Судане

15:28
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкВоеннослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
Военнослужащие дежурят на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
Перейти в фотобанк
ГЕНУЯ, 7 июн – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН) выразило обеспокоенность возможным высоким числом незарегистрированных смертей в Судане, и отсутствием доступа к медицинским учреждениям, заявил РИА Новости представитель УКГВ по Южной и Восточной Африке Гьомар Пау Соле (Guiomar Pau Sole).
"УКГВ не может проверить число подтвержденных случаев смерти или число раненых и отмечает, что ситуация чрезвычайно нестабильна. Несмотря на то, что есть подтвержденные случаи летальных исходов в больницах, мы обеспокоены тем, что есть еще много погибших, о которых еще не сообщалось", - заявил Пау Соле.
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Он отметил, что цифры из разных источников отличаются друг от друга, но "все они представляют собой крайне тревожную картину".
"УКГВ обеспокоено тем, что многие раненые могут не иметь доступа к медицинским учреждениям из-за присутствия сил безопасности", - добавил он.
Гьомар Пау Соле также заявил, что ООН сохраняет свое присутствие в Судане, несмотря на растущую нестабильность в регионе, и увеличивает свою помощь Хартуму.
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"Организация Объединенных Наций остается на месте, осуществляет доставку по всему Судану и наращивает свою помощь в Хартуме, поставляя жизненно важные медикаменты в больницы и медицинские центры, пораженные притоком раненых после операции по обеспечению безопасности в понедельник", - заявил Пау Соле.
Обстановка в Хартуме резко обострилась 3 июня, когда суданская полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря в районе площади перед штаб-квартирой главного командования ВС, где уже два месяца продолжается сидячая забастовка. По данным оппозиции, в результате действий силовиков погибли не менее 100 человек.
Председатель совета директоров минздрава страны Сулейман Абдель Джаббар заявил, что жертвами событий в понедельник стал 61 человек. После этого протестующие перекрыли основные дороги города, организовав там баррикады, и заявили о прекращении диалога с Военным советом, временно управляющим страной после отстранения от власти в апреле правившего 30 лет президента Омара аль-Башира.
Люди оказывают помощь мужчине во время мирного митинга на одной из улиц Хартума.
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Ситуация в СуданеСуданООНВ мире
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