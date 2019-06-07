В ООН выразили обеспокоенность возможными смертями в Судане

ГЕНУЯ, 7 июн – РИА Новости. Управление Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН) выразило обеспокоенность возможным высоким числом незарегистрированных смертей в Судане, и отсутствием доступа к медицинским учреждениям, заявил РИА Новости представитель УКГВ по Южной и Восточной Африке Гьомар Пау Соле (Guiomar Pau Sole).

"УКГВ не может проверить число подтвержденных случаев смерти или число раненых и отмечает, что ситуация чрезвычайно нестабильна. Несмотря на то, что есть подтвержденные случаи летальных исходов в больницах, мы обеспокоены тем, что есть еще много погибших, о которых еще не сообщалось", - заявил Пау Соле.

Он отметил, что цифры из разных источников отличаются друг от друга, но "все они представляют собой крайне тревожную картину".

"УКГВ обеспокоено тем, что многие раненые могут не иметь доступа к медицинским учреждениям из-за присутствия сил безопасности", - добавил он.

Гьомар Пау Соле также заявил, что ООН сохраняет свое присутствие в Судане, несмотря на растущую нестабильность в регионе, и увеличивает свою помощь Хартуму.

"Организация Объединенных Наций остается на месте, осуществляет доставку по всему Судану и наращивает свою помощь в Хартуме, поставляя жизненно важные медикаменты в больницы и медицинские центры, пораженные притоком раненых после операции по обеспечению безопасности в понедельник", - заявил Пау Соле.

Обстановка в Хартуме резко обострилась 3 июня, когда суданская полиция и спецназ разогнали часть палаточного лагеря в районе площади перед штаб-квартирой главного командования ВС, где уже два месяца продолжается сидячая забастовка. По данным оппозиции, в результате действий силовиков погибли не менее 100 человек.