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РИА Новости
Ленинградская область

"Еврохим" планирует инвестировать $2,5 млрд в химпроизводство в Ленобласти

15:26
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. "Еврохим" планирует инвестировать 2,5 миллиарда долларов в реализацию инвестиционных проектов по созданию химического производства в Ленинградской области, говорится в сообщении Минпромторга РФ по итогам подписания.
Меморандум о взаимопонимании в отношении заключения специального инвестиционного контракта был подписан в рамках церемонии запуска производства аммиака "Еврохим-Северо-Запад" в Кингисеппе (Ленинградская область). Подписи под документом поставили глава Минпромторга Денис Мантуров, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и гендиректор МХК "Еврохим" Игорь Нечаев.

"Еврохим" планирует реализовать два новых инвестиционных проекта по созданию с нуля современных предприятий по производству аммиака мощностью 1 миллион тонн, карбамида мощностью 1,2 миллиона тонн и метанола мощностью 1,7 миллиона тонн. Суммарные инвестиции составят порядка 2,5 миллиарда долларов США. Будет создано дополнительно 250 новых рабочих мест", - говорится в сообщении.

Согласно планам компании, до конца 2019 года будут приняты инвестиционные решения, еще четыре года займую инвестиционная фаза проектов.
"Меморандум заключен для стимулирования инвестиционной деятельности в сфере промышленности, с учетом намерений компании "ЕвроХим" реализовать в Ленинградской области масштабные и значимые для социально-экономического развития региона инвестиционные проекты", - подчеркнули в обладминистрации.
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"Мы запустили новый аммиачный завод компании "ЕвроХим" и договорились о дальнейшем развитии производственных мощностей с инвестициями в объеме более 160 миллиардов рублей. Кингисеппский район остается точкой роста для новых масштабных проектов, формирующих современный газохимический кластер", – отметил в ходе подписания Александр Дрозденко.
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