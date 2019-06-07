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РИА Новости

Москалькова прокомментировала приговор россиянке Осиповой в США

15:17
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отвечает на вопросы журналистов у здания Верховного суда Украины
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отвечает на вопросы журналистов у здания Верховного суда Украины
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала далеким от справедливости и милосердия приговор гражданке России Богдане Осиповой, получившей в США семь лет тюрьмы за "похищение" собственных детей, и пообещала сделать все возможное для его пересмотра.
Присяжные признали Осипову виновной в похищении детей и двух эпизодах вымогательства.
"Сегодня в США состоялся суд над нашей соотечественницей, матерью троих несовершеннолетних детей Богданой Осиповой. Увы, приговор оказался далеким от справедливости и милосердия — гражданку России приговорили к семи годам заключения за то, что она просто хотела быть со своими маленькими дочками, которых у нее отнимал по суду бывший муж. Конечно, она понимала, что законы США не на ее стороне, но важно понять: сердце матери разрывалось на части от одной только мысли, что она теряет своих детей. Тех, кого в муках родила, выкормила, радовалась их первым шагам и словам", - заявила Москалькова РИА Новости.
Она подчеркнула, что своим решением суд, фактически, оставил несовершеннолетних детей без матери, что идет вразрез с положениями Конвенции ООН о правах ребенка. Российский омбудсмен также возмутилась обращением с Осиповой сотрудников правоохранительной и судебной систем США.
"Вопиющим фактом унижения человеческого достоинства является и то, что на судебное заседание Богдану Осипову привезли в кандалах и наручниках. Тем самым мать троих детей фактически приравняли к особо опасным преступникам. Подобная жестокость по отношению к женщине и матери недопустима, особенно в государстве, которое постоянно ссылается на ценности гуманизма и демократии", - добавила Москалькова.
Богдана Осипова
02:47
Мать Осиповой заявила, что над ее дочерью издевались во время ареста
Она пояснила, что ее совместные с Министерством иностранных дел РФ усилия помочь Осиповой были затруднены тем, что женщина имеет два гражданства.
"Буду предпринимать все возможное для того, чтобы негуманный приговор был пересмотрен и Богдана Осипова воссоединилась со своими детьми. Вызываю к правосудию США с просьбой о милосердии", - подчеркнула Москалькова.
Осипова покинула США в 2014 году с ребенком от первого брака и годовалой дочерью ее мужа Брайана Мобли, немного позднее у нее родился еще один ребенок. Брайан Мобли добился в американском суде развода и решения о предоставлении ему безраздельной опеки над двумя общими с Осиповой детьми. Суд в США предписал вернуть детей в Америку. Осипова в сентябре 2017 году приехала в США одна для урегулирования споров с мужем, была арестована ФБР и с тех пор содержалась под стражей. В определенный момент под давлением следствия она согласилась на вывоз детей обратно в США, но это не было сделано. Российский суд назначил опекуном детей родственницу Осиповой.
10:25
В СПЧ призвали обжаловать вынесенный в США приговор россиянке Осиповой
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Богдана ОсиповаТатьяна МоскальковаРоссияСШАВ мире
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