Москалькова прокомментировала приговор россиянке Осиповой в США

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала далеким от справедливости и милосердия приговор гражданке России Богдане Осиповой, получившей в США семь лет тюрьмы за "похищение" собственных детей, и пообещала сделать все возможное для его пересмотра.

Присяжные признали Осипову виновной в похищении детей и двух эпизодах вымогательства.

"Сегодня в США состоялся суд над нашей соотечественницей, матерью троих несовершеннолетних детей Богданой Осиповой. Увы, приговор оказался далеким от справедливости и милосердия — гражданку России приговорили к семи годам заключения за то, что она просто хотела быть со своими маленькими дочками, которых у нее отнимал по суду бывший муж. Конечно, она понимала, что законы США не на ее стороне, но важно понять: сердце матери разрывалось на части от одной только мысли, что она теряет своих детей. Тех, кого в муках родила, выкормила, радовалась их первым шагам и словам", - заявила Москалькова РИА Новости.

Она подчеркнула, что своим решением суд, фактически, оставил несовершеннолетних детей без матери, что идет вразрез с положениями Конвенции ООН о правах ребенка. Российский омбудсмен также возмутилась обращением с Осиповой сотрудников правоохранительной и судебной систем США.

"Вопиющим фактом унижения человеческого достоинства является и то, что на судебное заседание Богдану Осипову привезли в кандалах и наручниках. Тем самым мать троих детей фактически приравняли к особо опасным преступникам. Подобная жестокость по отношению к женщине и матери недопустима, особенно в государстве, которое постоянно ссылается на ценности гуманизма и демократии", - добавила Москалькова.

Она пояснила, что ее совместные с Министерством иностранных дел РФ усилия помочь Осиповой были затруднены тем, что женщина имеет два гражданства.

"Буду предпринимать все возможное для того, чтобы негуманный приговор был пересмотрен и Богдана Осипова воссоединилась со своими детьми. Вызываю к правосудию США с просьбой о милосердии", - подчеркнула Москалькова.