Путин назвал условия выработки устойчивой модели мирового развития

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Выработка устойчивой модели мирового развития потребует новых международных договоренностей, которые будут соблюдать все, заявил в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин.

"Очевидно, что для выработки более устойчивой и справедливой модели развития потребуются новые договоренности, которые не только, что называется, четко прописаны, но, прежде всего, соблюдаются всеми", - сказал Путин.