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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин назвал условия выработки устойчивой модели мирового развития

15:13
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Выработка устойчивой модели мирового развития потребует новых международных договоренностей, которые будут соблюдать все, заявил в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин.
"Очевидно, что для выработки более устойчивой и справедливой модели развития потребуются новые договоренности, которые не только, что называется, четко прописаны, но, прежде всего, соблюдаются всеми", - сказал Путин.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
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Петербургский международный экономический форумВладимир ПутинРоссияСанкт-ПетербургВ мире
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LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
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