В центре Днепра разрисовали памятник Кучме, сообщили СМИ

Также сайт канала разместил фотографии, на которых видно, что на памятнике Кучме красной краской написано "Кто убил Гонгадзе?".

Украинский журналист Георгий Гонгадзе в апреле 2000 года основал интернет-издание "Украинская правда", в котором резко критиковал политику бывшего президента Украины Леонида Кучмы. Несколько месяцев подряд Гонгадзе сообщал Генпрокуратуре об угрозах неизвестных в свой адрес. В сентябре того же года журналист пропал без вести, возвращаясь с работы домой. Спустя две недели его обезглавленное тело нашли в Таращанском лесу Киевской области.