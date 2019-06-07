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РИА Новости

В центре Днепра разрисовали памятник Кучме, сообщили СМИ

15:07
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КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Неизвестные разрисовали памятник второму президенту Украины Леониду Кучме в центре Днепра (бывший Днепропетровск), сообщается в четверг на сайте телеканала "Прямой".
"В центре Днепра, возле здания Днепропетровской областной государственной администрации, неизвестные разрисовали памятник, посвященный второму президенту Украины Леониду Кучме", - говорится в сообщении.
Также сайт канала разместил фотографии, на которых видно, что на памятнике Кучме красной краской написано "Кто убил Гонгадзе?".
Украинский журналист Георгий Гонгадзе в апреле 2000 года основал интернет-издание "Украинская правда", в котором резко критиковал политику бывшего президента Украины Леонида Кучмы. Несколько месяцев подряд Гонгадзе сообщал Генпрокуратуре об угрозах неизвестных в свой адрес. В сентябре того же года журналист пропал без вести, возвращаясь с работы домой. Спустя две недели его обезглавленное тело нашли в Таращанском лесу Киевской области.
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Ситуация на УкраинеГеоргий ГонгадзеЛеонид КучмаДнепропетровскУкраинаВ мире
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