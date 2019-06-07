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РИА Новости

Эрдоган: Турция продолжит бурение на шельфе Кипра под защитой своих ВС

14:37
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© Фото : официальный сайт президента ТурцииПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото : официальный сайт президента Турции
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 7 июн – РИА Новости. Турция намерена продолжить разведку месторождений углеводородов на шельфе Кипра под защитой своих ВС, заявил президент страны Тайип Эрдоган.
На шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. Анкара направила в район буровое судно "Фатих". МИД Греции потребовал от Турции прекратить бурение в этой зоне.
Бухта Афродиты в Пафосе, Кипр. Архивное фото
13 февраля 2018, 12:45
Эрдоган предостерег нефтегазовые компании от "ошибок" на шельфе Кипра
Турция заявляет, что не меняет своей позиции по отношению к континентальному шельфу в Восточном Средиземноморье с 2004 года, при этом "продолжит защищать права турок-киприотов на континентальный шельф до тех пор, пока греческая сторона на Кипре не включит их в механизм принятия решений по месторождениям углеводородов и не прекратит свою одностороннюю деятельность" в этой сфере.
"В ИЭЗ мы намерены решительно защищать права наших братьев на Кипре. Работы по бурению будут продолжены под защитой наших Вооруженных сил, которые присутствуют в этом регионе", - сказал Эрдоган журналистам.
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