Эрдоган: Турция продолжит бурение на шельфе Кипра под защитой своих ВС

На шельфе и в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Кипра найдены месторождения газа. Турция считает, что имеет право на природные богатства в регионе. Анкара направила в район буровое судно "Фатих". МИД Греции потребовал от Турции прекратить бурение в этой зоне.

Турция заявляет, что не меняет своей позиции по отношению к континентальному шельфу в Восточном Средиземноморье с 2004 года, при этом "продолжит защищать права турок-киприотов на континентальный шельф до тех пор, пока греческая сторона на Кипре не включит их в механизм принятия решений по месторождениям углеводородов и не прекратит свою одностороннюю деятельность" в этой сфере.