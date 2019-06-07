Кудрин выступил против передачи Росстата в подчинение Счетной палате

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Передача Росстата в подчинение какому-то другому ведомству будет оправдана, если это повысит доверие к институту, однако передавать его Счетной палате не стоит, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью телеканалу " Передача Росстата в подчинение какому-то другому ведомству будет оправдана, если это повысит доверие к институту, однако передавать его Счетной палате не стоит, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью телеканалу " Россия 24 " на полях ПМЭФ.

Росстат в настоящее время находится в ведении Минэкономразвития (с апреля 2017 года). Ведомство уже находилось в подчинении Минэкономразвития с мая 2008 по май 2012 года, однако затем было передано в прямое ведение правительства.

"Признаюсь, я всегда относился как к несущественному вопросу - кому подчиняется Росстат. У Росстата есть свои методики, есть своя система поиска, и в этом смысле я никогда не верил, что Росстат работает по указке или подтасовывает ради хорошей видимости показателей", - отметил Кудрин.

Тем не менее, как отметил глава Счетной палаты, сегодня происходит изменение методик работы Росстата, которые не были восприняты экспертным сообществом. По словам Кудрина, его насторожило, что эксперты, которые непрерывно пользуются этими данными, вдруг в них засомневались.

"Вот это уже вопрос доверия в целом институту, и здесь, я думаю, если переподчинение повысит такое доверие, то им надо тоже воспользоваться. Но не Счетной палате, все-таки мы другого масштаба орган, мы независимы от исполнительной власти... Теоретически можно такой вопрос рассматривать, но я думаю, в этом нет необходимости. Я думаю, это не должно подчиняться экономическим ведомствам", - пояснил он, отметив, что Росстат необязательно выводить из исполнительной власти.

Кудрин отметил, что сегодня будут меняться подходы к анализу данных и их генерации - формируются массовые базы данных, которые становятся основой анализа big data. Налоговая система сейчас может дать больше данных о предприятиях, чем раньше методы Росстата. Также и пенсионная система, и разные социальные сети сейчас дают больше информации, чем некоторые данные старых методик Росстата.

"Мы стоим на рубеже серьезной революции в данных и в анализе для цели получения лучшей картины развития экономики или каких-то социальных групп. Поэтому, скорее всего, жизнь пойдет к тому, что больше будет данных генерировать не Росстат. С ними надо будет научиться работать, и это будет большой вызов, чтобы им доверяли", - резюмировал Кудрин.