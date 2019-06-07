Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T14:33Z
https://ria.ru/20190607/1555374457.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155533/27/1555332702_0:335:2848:1937_1036x0_80_0_0_1873c53b9c98d75aefb2f6bd384977c4.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Кудрин выступил против передачи Росстата в подчинение Счетной палате

14:33
185
© РИА Новости / Илья ПиталевПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Передача Росстата в подчинение какому-то другому ведомству будет оправдана, если это повысит доверие к институту, однако передавать его Счетной палате не стоит, заявил глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в интервью телеканалу "Россия 24" на полях ПМЭФ.
Росстат в настоящее время находится в ведении Минэкономразвития (с апреля 2017 года). Ведомство уже находилось в подчинении Минэкономразвития с мая 2008 по май 2012 года, однако затем было передано в прямое ведение правительства.
"Признаюсь, я всегда относился как к несущественному вопросу - кому подчиняется Росстат. У Росстата есть свои методики, есть своя система поиска, и в этом смысле я никогда не верил, что Росстат работает по указке или подтасовывает ради хорошей видимости показателей", - отметил Кудрин.
Тем не менее, как отметил глава Счетной палаты, сегодня происходит изменение методик работы Росстата, которые не были восприняты экспертным сообществом. По словам Кудрина, его насторожило, что эксперты, которые непрерывно пользуются этими данными, вдруг в них засомневались.
Здание Федеральной службы государственной статистики
19 марта, 18:40
Росстат приостановит ежемесячную публикацию о доходах населения
"Вот это уже вопрос доверия в целом институту, и здесь, я думаю, если переподчинение повысит такое доверие, то им надо тоже воспользоваться. Но не Счетной палате, все-таки мы другого масштаба орган, мы независимы от исполнительной власти... Теоретически можно такой вопрос рассматривать, но я думаю, в этом нет необходимости. Я думаю, это не должно подчиняться экономическим ведомствам", - пояснил он, отметив, что Росстат необязательно выводить из исполнительной власти.
Кудрин отметил, что сегодня будут меняться подходы к анализу данных и их генерации - формируются массовые базы данных, которые становятся основой анализа big data. Налоговая система сейчас может дать больше данных о предприятиях, чем раньше методы Росстата. Также и пенсионная система, и разные социальные сети сейчас дают больше информации, чем некоторые данные старых методик Росстата.
"Мы стоим на рубеже серьезной революции в данных и в анализе для цели получения лучшей картины развития экономики или каких-то социальных групп. Поэтому, скорее всего, жизнь пойдет к тому, что больше будет данных генерировать не Росстат. С ними надо будет научиться работать, и это будет большой вызов, чтобы им доверяли", - резюмировал Кудрин.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев выступает в Государственной Думе РФ. 17 апреля 2019
17 апреля, 12:42
Власти намерены внедрять цифровые технологии в работу Росстата
000012
Обсудить 0
Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)Алексей КудринРосстатМинистерство экономического развития РФРоссия
Рекомендуем
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
Турция не пойдет на обострение отношений с США из-за С-400, считает эксперт
РИА
Новости
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство России запросило у центра в Портон-Дауне данные о ЧП в Солсбери
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Политика экономического эгоизма ведет к войнам, заявил Путин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 18 апреля 2019
Володин призвал прекратить рукоплескать Зеленскому
Лента
новостей
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган: Турция продолжит бурение на шельфе Кипра под защитой своих ВС
Путин призвал оградить товары первой необходимости от торговых войн и санкций
Путин: надо оградить товары первой необходимости от торговых войн и санкций
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях ПМЭФ-2019
Путин: проект "Северного потока — 2" отвечает интересам всех участников
Профессор Андрей Каприн
В Минздраве призвали даже не думать о санкциях в области онкологии
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпинь во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Си Цзиньпин рассказал о торговле энергоносителями между Россией и Китаем
Ивица Дачич
Дачич вступил в полемику с посольством США из-за надписи про Косово
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин анонсировал появление в России так называемого цифрового омбудсмена
Логотип Газпрома на заводе по производству труб для газопровода
Газпром будет поставлять немецкой VNG до 3,5 миллиардов кубов газа в год
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин призвал усилить экономические институты ООН
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин пообещал подписать указ о стратегии в сфере искусственного интеллекта
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин заявил о дальнейшей либерализации в отношениях с бизнесом
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:56В МВД допустили связь Голунова с группой, занимающейся сбытом наркотиков
16:56Рогозин показал снимки ПМЭФ из космоса
16:55Си Цзиньпин пошутил, отвечая на вопрос об исходе торговых переговоров с США
16:51Минсельхоз Сербии предупредил жителей Белграда о нашествии кабанов
16:51ГПУ завела дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
16:50На Украине назвали число погибших военных с начала операции в Донбассе
16:49США могут выслать обучающихся полетам на F-35 турецких пилотов к 31 июля
16:48Для развития сквозных технологий нужна гибкая правовая среда, считает Путин
16:48Адвокат объяснил, зачем выложил фото с репетиции похорон Алибасова
16:47США перенесли повышение пошлин на ряд товаров из Китая на две недели
16:43В Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах
16:42Россия открыта для работы со всеми, включая США, заявил Путин
16:41Семья Алибасова решила подать в суд на производителя средства для труб
16:40В Совфеде призвали поднять в ООН вопрос запрета санкций по лекарствам
16:36Пашинян назвал сотрудничество ЕАЭС и Евросоюза неизбежным
16:36Путин на вопрос о схватке за первенство ответил китайской пословицей
16:35Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве бизнесмена Калмановича
16:35Путин заявил, что Россия и Китай не создают военных союзов
16:34СЖР держит на контроле ситуацию с задержанием корреспондента "Медузы"
16:34Путин рассказал, что накануне говорил с Си Цзиньпинем до полуночи
Лента новостейМолния