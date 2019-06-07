Вологодчина заключит на ПМЭФ соглашения на сумму 20 млрд рублей

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Власти Вологодской области планируют заключить на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) ряд соглашений на общую сумму более 20 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости в рамках форума губернатор региона Олег Кувшинников.
"Традиционно делегация Вологодской области принимает активное участие в форуме. Более 15 встреч (запланировано) и соглашений будет подписано на этом форуме. Объем инвестиций - более 20 миллиардов рублей", - сказал он.
По его словам, в числе крупных на ПМЭФ подписано соглашение с компанией "Северсталь" в рамках выполнения мероприятий по реализации комплексного плана мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ в Череповце (объем финансирования - более 13 миллиардов рублей); соглашение о сотрудничестве с компанией "ФосАгро" (более 1,6 миллиарда рублей). Кроме того, будет подписано соглашение с компанией "Нестле Россия" по строительству второй очереди фабрики по производству детского питания и ряд других соглашений.
"Сегодня с РЖД мы договорились об инвестициях 3,5 миллиарда рублей на расширение пропускной способности Северной железной дороги – перегон Череповец-Вологда", - рассказал губернатор.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.