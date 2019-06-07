Володин призвал прекратить рукоплескать Зеленскому

"Рукоплескать ему (Зеленскому - ред.) только потому что он молодой и выдающийся актер, наверное, уже хватит, и нужно прекращать такие подходы. Поэтому мы считаем, что если человек избрался и взял на себя обязательства перед народом, тем более в это непростое время - он должен понимать, что происходит в политике, что необходимо ему предпринимать в этой ситуации... Поэтому, если хотите, мы сторонники более жесткого подхода, спроса, и ждём, что от этого обязательно будет результат. Потому что нам не безразлично, что происходит на Украине", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 1".