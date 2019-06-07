Володин призвал прекратить рукоплескать Зеленскому

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал прекратить рукоплескать новому президенту Украины Владимиру Зеленскому и отметил, что РФ выбрала более строгий подход в отношении украинского лидера.
"Рукоплескать ему (Зеленскому - ред.) только потому что он молодой и выдающийся актер, наверное, уже хватит, и нужно прекращать такие подходы. Поэтому мы считаем, что если человек избрался и взял на себя обязательства перед народом, тем более в это непростое время - он должен понимать, что происходит в политике, что необходимо ему предпринимать в этой ситуации... Поэтому, если хотите, мы сторонники более жесткого подхода, спроса, и ждём, что от этого обязательно будет результат. Потому что нам не безразлично, что происходит на Украине", - сказал Володин в эфире телеканала "Россия 1".
Он отметил, что РФ заинтересована в том, чтобы на Украине как можно быстрее наступил мир и граждане этой страны жили лучше. "Это во многом как раз те задачи, которые должен решить Зеленский", - подчеркнул спикер Госдумы.