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РИА Новости

В Петербурге госпитализировали младенцев, оставленных без присмотра

14:26
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Грудные младенцы-близнецы, оставленные родителями без присмотра, отправлены в больницу в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
"6 мая в полицию Невского района поступило сообщение от жительницы дома 34-3 на Советском проспекте о том, что ее соседка оставила без присмотра двух грудных детей-двойняшек. Полицейские выехали по указанному адресу, где установили, что 28-летняя гражданка на протяжении нескольких часов оставила без присмотра своих четырёхмесячных детей, находясь в гостях у соседки. Дети были госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
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По данному факту проводится проверка.
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