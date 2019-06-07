В Петербурге госпитализировали младенцев, оставленных без присмотра

"6 мая в полицию Невского района поступило сообщение от жительницы дома 34-3 на Советском проспекте о том, что ее соседка оставила без присмотра двух грудных детей-двойняшек. Полицейские выехали по указанному адресу, где установили, что 28-летняя гражданка на протяжении нескольких часов оставила без присмотра своих четырёхмесячных детей, находясь в гостях у соседки. Дети были госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.