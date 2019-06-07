Медведчук призвал сделать все для заключения газового контракта с Россией

"Наш сегодняшний приезд - это требование к власти сегодняшней, господину Зеленскому и его команде, не просто обратить внимание, а сделать все для того, чтобы договоры о поставках российского газа, который намного дешевле с учетом скидки, о которой говорил Алексей Борисович Миллер, и о которой говорил президент РФ, были заключены. Потому что от этого будет снижение цены жилищно-коммунальных тарифов. И мы сегодня продолжили переговоры по вопросу обеспечения транзита и создания газо-транспортного консорциума", - заявил Медведчук по итогам встречи с Миллером. Трансляцию вел телеканал "112. Украина".