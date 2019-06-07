Медведчук призвал сделать все для заключения газового контракта с Россией

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский и его команда должны сделать все для того, чтобы заключить контракт с Россией на прямую поставку газа, заявил в пятницу глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук.
Медведчук и лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко в пятницу провели второй раунд переговоров с главой "Газпрома" Алексеем Миллером в Санкт-Петербурге.
"Наш сегодняшний приезд - это требование к власти сегодняшней, господину Зеленскому и его команде, не просто обратить внимание, а сделать все для того, чтобы договоры о поставках российского газа, который намного дешевле с учетом скидки, о которой говорил Алексей Борисович Миллер, и о которой говорил президент РФ, были заключены. Потому что от этого будет снижение цены жилищно-коммунальных тарифов. И мы сегодня продолжили переговоры по вопросу обеспечения транзита и создания газо-транспортного консорциума", - заявил Медведчук по итогам встречи с Миллером. Трансляцию вел телеканал "112. Украина".
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе, в частности в Словакии, Польше и Венгрии, что делает его дороже. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.