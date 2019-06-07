В Приморье компания-отловщик косаток обжалует штраф в 28 миллионов рублей

ВЛАДИВОСТОК, 7 июн - РИА Новости. Компания-отловщик "Белый кит" планирует обжаловать решение суда во Владивостоке, признавшего ее нарушившей правила рыболовства при вылове косаток, которых держат в "китовой тюрьме" в Приморье, сообщил РИА Новости представитель компании.

На заседании суда было заявлено, что компания выловила с нарушениями трех косаток. В пятницу суд постановил ООО "Белый кит" признать виновным и назначить штраф в 28 миллионов 173 тысяч рублей.

"Суд оставил право собственности (животных) за "Белым китом". Он признал компанию виновной в нарушение правил рыболовства, но не в незаконности вылова. Решение суда планируется обжаловать в течение 10 дней", - сказал собеседник.

Дела в отношении ООО "Сочинский дельфинарий" и ООО "Афалина" суд рассмотрит 10 июня, ООО "Океанариум ДВ" - 11 июня.

История с "китовой тюрьмой" стала известна после того, как в Greenpeace в октябре прошлого года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Владивостокская природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных. Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными.