Москва будет добиваться отправки наблюдателей на выборы в Раду

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Москва заинтересована в наблюдении за выборами в Верховную раду Украины 21 июля, будет добиваться отправки своих наблюдателей, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

"Россия имеет полное право согласно всем международным обязательствам и уставным положениям ОБСЕ направить наблюдателей на выборы. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы наши наблюдатели поехали. Будем добиваться этого", - сказал Карасин.