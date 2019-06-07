Москва будет добиваться отправки наблюдателей на выборы в Раду

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Москва заинтересована в наблюдении за выборами в Верховную раду Украины 21 июля, будет добиваться отправки своих наблюдателей, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
"Россия имеет полное право согласно всем международным обязательствам и уставным положениям ОБСЕ направить наблюдателей на выборы. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы наши наблюдатели поехали. Будем добиваться этого", - сказал Карасин.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.