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РИА Новости

Москва будет добиваться отправки наблюдателей на выборы в Раду

13:39
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкГригорий Карасин
Григорий Карасин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Григорий Карасин . Архивное фото
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Москва заинтересована в наблюдении за выборами в Верховную раду Украины 21 июля, будет добиваться отправки своих наблюдателей, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
"Россия имеет полное право согласно всем международным обязательствам и уставным положениям ОБСЕ направить наблюдателей на выборы. Естественно, мы заинтересованы в том, чтобы наши наблюдатели поехали. Будем добиваться этого", - сказал Карасин.
Лидер партии Батькивщина Юлия Тимошенко
3 июня, 12:19
Тимошенко обвинила КС Украины в попытке сорвать досрочные выборы в Раду
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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