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РИА Новости

В Госдуме поддержали идею запрета частных камер фиксации ПДД

13:32
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкКомплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения
Комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Комплекс автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов поддержал идею запрета на частные системы фото- и видеофиксации ПДД, так как бизнес в первую очередь заботится о прибыли, а не наведении порядка на дорогах, считает депутат.
Ранее зампред фракции ЛДПР, глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил, что депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, которым предложат ввести запрет на частные системы фото- и видеофиксации ПДД, предоставив это исключительное право государству.
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"Такие обсуждения идут. Я считаю, что он прав. Все-таки это безопасность дорожного движения, а она связана с жизнью людей. Жизнь людей нельзя связывать с коммерцией. Частные компании иногда заинтересованы в большем сборе денег, а мы должны быть заинтересованы не в сборе денег, а в наведении порядка на дорогах", - сказал Ефимов РИА Новости.
Он пояснил, что для бизнеса главным является получение прибыли, даже если он честный, в противном случае ему грозит разорение.
Кроме того, он отметил, что существует несколько видов навигации дорожного движения. Три вида - наземная, воздушная и световая, к которым, в частности, относятся разделительные полосы, знаки и светофоры - государственные. И только система фиксации, единственная имеющая прибыль, отдана в частные руки. По мнению Ефимова, правильно было бы все системы передать государству. -0-
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