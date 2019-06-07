В Госдуме поддержали идею запрета частных камер фиксации ПДД

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по транспорту и строительству Виталий Ефимов поддержал идею запрета на частные системы фото- и видеофиксации ПДД, так как бизнес в первую очередь заботится о прибыли, а не наведении порядка на дорогах, считает депутат.

Ранее зампред фракции ЛДПР, глава думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил, что депутаты от ЛДПР внесут в Госдуму законопроект, которым предложат ввести запрет на частные системы фото- и видеофиксации ПДД, предоставив это исключительное право государству.

"Такие обсуждения идут. Я считаю, что он прав. Все-таки это безопасность дорожного движения, а она связана с жизнью людей. Жизнь людей нельзя связывать с коммерцией. Частные компании иногда заинтересованы в большем сборе денег, а мы должны быть заинтересованы не в сборе денег, а в наведении порядка на дорогах", - сказал Ефимов РИА Новости.

Он пояснил, что для бизнеса главным является получение прибыли, даже если он честный, в противном случае ему грозит разорение.