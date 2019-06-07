ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Военно-морские силы США назвали "непрофессиональными" действия экипажа российского корабля "Адмирал Виноградов" после того, как американский крейсер Chancellorsville внезапно сблизился с ним, передает агентство Военно-морские силы США назвали "непрофессиональными" действия экипажа российского корабля "Адмирал Виноградов" после того, как американский крейсер Chancellorsville внезапно сблизился с ним, передает агентство Рейтер

Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщала , что в пятницу утром в Восточно-Китайском море Chancellorsville резко пересек курс "Адмиралу Виноградову" (код НАТО — Udaloy).

Во избежание столкновения россияне были вынуждены совершить экстренное маневрирование, после чего американцам был заявлен протест.

"Российский корабль Udaloy I DD 572 совершил небезопасный маневр по отношению к американскому Chancellorsville", — прокомментировал представитель Седьмого флота США Клэйтон Досс.

По заявлению американских военных, корабль приблизился к крейсеру на расстояние 15-30 метров.