ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Военно-морские силы США назвали "непрофессиональными" действия экипажа российского корабля "Адмирал Виноградов" после того, как американский крейсер Chancellorsville внезапно сблизился с ним, передает агентство Рейтер.
Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщала, что в пятницу утром в Восточно-Китайском море Chancellorsville резко пересек курс "Адмиралу Виноградову" (код НАТО — Udaloy).
Во избежание столкновения россияне были вынуждены совершить экстренное маневрирование, после чего американцам был заявлен протест.
"Российский корабль Udaloy I DD 572 совершил небезопасный маневр по отношению к американскому Chancellorsville", — прокомментировал представитель Седьмого флота США Клэйтон Досс.
По заявлению американских военных, корабль приблизился к крейсеру на расстояние 15-30 метров.
По данным ТОФ, крейсер прошел от "Адмирала Виноградова" примерно в 50 метрах.
12:19"Вызывающе и демонстративно". ВМС США пересекли курс российскому кораблюКрейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море. В эфире радио Sputnik председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил Владимир Богатырев прокомментировал произошедшее.