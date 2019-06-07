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РИА Новости

ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем

13:28
37136
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Sarah MyersАмериканский крейсер Chancellorsville
Американский крейсер Chancellorsville
© U.S. Navy photo by Mass Communication Specialist 3rd Class Sarah Myers
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Военно-морские силы США назвали "непрофессиональными" действия экипажа российского корабля "Адмирал Виноградов" после того, как американский крейсер Chancellorsville внезапно сблизился с ним, передает агентство Рейтер.
Ранее пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ) сообщала, что в пятницу утром в Восточно-Китайском море Chancellorsville резко пересек курс "Адмиралу Виноградову" (код НАТО — Udaloy).
Во избежание столкновения россияне были вынуждены совершить экстренное маневрирование, после чего американцам был заявлен протест.

"Российский корабль Udaloy I DD 572 совершил небезопасный маневр по отношению к американскому Chancellorsville", — прокомментировал представитель Седьмого флота США Клэйтон Досс.

По заявлению американских военных, корабль приблизился к крейсеру на расстояние 15-30 метров.
По данным ТОФ, крейсер прошел от "Адмирала Виноградова" примерно в 50 метрах.
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
12:19
"Вызывающе и демонстративно". ВМС США пересекли курс российскому кораблюКрейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море. В эфире радио Sputnik председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил Владимир Богатырев прокомментировал произошедшее.
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РоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Я так и думал, что американцы начнут трусливо оправдываться и перекладывать вину на других. Всё как обычно :D
7 июня, 13:50
Сергей Шмель
208100368
Как только я слышу "...силы США назвали "небезопасными и непрофессиональными" действия российского ..." я понимаю, наши сделали всё красиво, а амеры обделали в лучшем случае памперсы
7 июня, 14:25
Спиральтист ...
173000011
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