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РИА Новости

Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море

10:13
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБольшой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов"
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота "Адмирал Виноградов". Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Крейсер Chancellorsville ВМС США внезапно пересек курс большому противолодочному кораблю "Адмирал Виноградов" в Восточно-Китайском море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
Инцидент случился в 6:35 мск: Chancellorsville внезапно изменил направление и прошел всего в 50 метрах от россиян.
Чтобы избежать столкновения, экипаж "Адмирала Виноградова" был вынужден совершить экстренное маневрирование.
"На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий", — говорится в релизе.
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