Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Крейсер Chancellorsville ВМС США внезапно пересек курс большому противолодочному кораблю "Адмирал Виноградов" в Восточно-Китайском море, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
Инцидент случился в 6:35 мск: Chancellorsville внезапно изменил направление и прошел всего в 50 метрах от россиян.
Чтобы избежать столкновения, экипаж "Адмирала Виноградова" был вынужден совершить экстренное маневрирование.
"На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий", — говорится в релизе.