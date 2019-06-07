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РИА Новости

Amnesty International присвоила юной шведской экоактивистке высшую награду

13:08
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© AFP 2019 / TT News Agency/Hanna Franzen Шведская 15-летняя активистка Грета Тунберг во время одиночного пикета против изменения климата у здания парламента в Стокгольме
Шведская 15-летняя активистка Грета Тунберг во время одиночного пикета против изменения климата у здания парламента в Стокгольме
© AFP 2019 / TT News Agency/Hanna Franzen
Шведская 15-летняя активистка Грета Тунберг во время одиночного пикета против изменения климата у здания парламента в Стокгольме. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Правозащитная организация Amnesty International присвоила свою высшую награду – звание "Посол совести-2019" 16-летней шведской активистке Грете Тунберг и ее движению в защиту окружающей среды, сообщается на сайте организации.
Юная шведка привлекла внимание СМИ, когда в августе 2018 года начала одиночную "школьную забастовку" перед зданием парламента в Стокгольме. Она заявила, что не будет посещать школу по пятницам, пока шведские политики не начнут выполнять условия Парижского договора по сокращению вредных выбросов. Грету Тунберг приглашали выступать на конференции ООН по вопросам климата и на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Она вдохновила тысячи школьников по всей Европе, следуя ее примеру, выйти на улицы, чтобы привлечь внимание к проблеме изменения климата. Девушку номинировали на Нобелевскую премию мира.
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"Посол совести" - это высшая награда Amnesty International, которую присваивают людям, показавшим свои исключительные качества лидера и храбрость во благо прав человека. Я не могу представить лучшего лауреата в этом году, чем Грета Тунберг и протестное движение Fridays for Future ("Пятницы для будущего"), призывающее к предотвращению климатических изменений", - приводятся на сайте слова генерального секретаря Amnesty International Куми Наидоо.
Сама школьница заявила, что эта награда является не ее личной победой, а всеобщим достижением. "Прекрасно видеть то признание, которое мы получаем, и знать, что мы боремся за то, что имеет воздействие", - заявила Тунберг.
Награда "Посол совести" была учреждена в 2002 году и вручается ежегодно людям или организациям, которые занимаются защитой прав человека, "основываясь на совести, борясь с несправедливостью и используя собственные таланты для вдохновения других людей". В прошлом лауреатами премии становились президент ЮАР Нельсон Мандела, пакистанская правозащитница Малала Юсуфзай, исполнительница Алиша Киз и игрок в американский футбол Колин Каперник.
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