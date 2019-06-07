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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

"Сколково" обсуждает с Philips и Huawei проекты с искусственным интеллектом

12:44
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель Международной федерации шахмат (FIDE), сопредседатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович
Председатель Международной федерации шахмат (FIDE), сопредседатель фонда Сколково Аркадий Дворкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Фонд "Сколково" ведет переговоры с компаниями Philips и Huawei по проектам с технологией искусственного интеллекта, об этом заявил в интервью РИА Новости сопредседатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в ходе Петербургского международного экономического форума.
"У нас продвинулись переговоры по искусственному интеллекту с Philips, с Huawei намечается серьезная работа. Мы считаем, что в приоритете искусственный интеллект, сейчас с ними обсуждаем. Мы с Huawei активно последние три месяца общаемся, будем все делать так, чтобы не мешало работе с американцами. Они откроют здесь свой центр, будет партнерство", - рассказал он.
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Фонд "Сколково", по его словам, продолжает переговоры с американской компанией Google о сотрудничестве по проектам в области искусственного интеллекта.
"Мы вчера были в Норвегии, в одном из отделений Google, где искусственный интеллект в шахматы переиграл человека. Там есть интересные идеи, но они пока на ранней стадии находятся", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумСколковоHuawei TechnologiesKoninklijke Philips ElectronicsРоссияЭкономика
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