"Сколково" обсуждает с Philips и Huawei проекты с искусственным интеллектом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Фонд "Сколково" ведет переговоры с компаниями Philips и Huawei по проектам с технологией искусственного интеллекта, об этом заявил в интервью РИА Новости сопредседатель фонда "Сколково", бывший вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в ходе Петербургского международного экономического форума.

"У нас продвинулись переговоры по искусственному интеллекту с Philips, с Huawei намечается серьезная работа. Мы считаем, что в приоритете искусственный интеллект, сейчас с ними обсуждаем. Мы с Huawei активно последние три месяца общаемся, будем все делать так, чтобы не мешало работе с американцами. Они откроют здесь свой центр, будет партнерство", - рассказал он.

Фонд "Сколково", по его словам, продолжает переговоры с американской компанией Google о сотрудничестве по проектам в области искусственного интеллекта.

"Мы вчера были в Норвегии, в одном из отделений Google, где искусственный интеллект в шахматы переиграл человека. Там есть интересные идеи, но они пока на ранней стадии находятся", - добавил он.