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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Аркадий Дворкович: жизнь после правительства есть

12:30
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПредседатель Международной федерации шахмат (FIDE), сопредседатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович
Председатель Международной федерации шахмат (FIDE), сопредседатель фонда Сколково Аркадий Дворкович
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Бывший вице-премьер правительства РФ Аркадий Дворкович, занимавший эту должность в течение шести лет, продолжает активную деятельность теперь уже в качестве сопредседателя научного фонда "Сколково". Как изменилась его жизнь, о чем Россия договорилась с Huawei и как решить проблемы с частотами 5G, он рассказал в интервью РИА Новости в кулуарах Петербургского международного экономического форума-2019. Беседовали Диляра Солнцева, Татьяна Белякова, Мариам Багдасарян.
— Вы уже год как не работаете в правительстве, как изменилась ваша жизнь?
— Все то же самое. Большой разницы нет. То же количество встреч, мероприятий, ПМЭФ.
— С чем вы сюда приехали?
— Уже несколько подписаний было. Партнерство со стороны "Сколково" с индустриальными партнерами, есть переговоры по вхождению новых, в том числе американцы проявляют интерес. Много бизнеса.
— Планируете соглашения с иностранными партнерами?
— Мы подписали соглашение открытое, консорциум, партнерство. Первые шесть участников — это "Сколково", AstraZeneca, Nokia, Сбербанк, "Р-Фарм" и "Почта России". Это технологии "интернета вещей", IT в медицине. То есть на базе "Сколково" будем делать центр демонстрации технологий, где бы они ни появлялись — в России или за рубежом, как их внедрять по-умному, прежде всего в российских регионах, и разработка новых. Есть технологии, которые позволяют дотянуться до самых отдаленных сел и деревень, где есть "Почта России", и отделения "Почты" могут стать опорным пунктом, чтобы эти технологии перенять.
— Вы ранее сообщали, что российский фонд "Сколково" ведет переговоры с американской компанией Google и европейскими компаниями о сотрудничестве в сфере реализации проектов в области создания искусственного интеллекта. О каком формате сотрудничества идет речь?
— Мы вчера были в Норвегии, в одном из отделений Google, где искусственный интеллект в шахматы переиграл человека. Там есть интересные идеи, но они пока на ранней стадии находятся. У нас продвинулись переговоры по искусственному интеллекту с Philips, с Huawei намечается серьезная работа. Мы считаем, что в приоритете искусственный интеллект, сейчас с ними обсуждаем. Мы с Huawei активно последние три месяца общаемся, будем все делать так, чтобы не мешало работе с американцами. Они откроют здесь свой центр, будет партнерство.
— Ранее Ростелеком открыл в "Сколково" центр по 5G. Но им не продлили частоты…
— Первый этап тестирования закончился, но все оборудование стоит. Они это делали совместно с Nokia. Я надеюсь, что Ростелеком останется. Несколько недель назад у нас и с МТС было подписание по партнерству по созданию массива голосовых данных на 15 тысяч часов размеченных, которые дальше можно использовать в разных целях. В дальнейшем на основе искусственного интеллекта можно использовать для распознавания речи, голосов, применения и в обычной жизни, и в сфере безопасности, в банках. Помимо этих компаний работают у нас и другие в таких сферах, как "интернет вещей", взаимодействие сенсоров, работа с данными — активно работают японские компании.
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— Вы проводите встречи не только с российскими, но и иностранными компаниями. Как они оценивают регуляторную среду в России?
— Они обычно говорят так: "Мы знаем, какие у вас есть проблемы, у нас есть другие проблемы, но их не меньше". То есть дело не в том, что мы хуже или лучше, просто у всех есть определенные регулятивные проблемы, и в России они тоже есть. Что-то мы можем быстро исправить, а что-то — нет. Все проблемы решаемы. В фармацевтическом рынке, к примеру, проблемы существующие не позволяют быстро внедрять какие-то инновационные лекарства. Нет такого, что является барьером полным. Тем не менее "Сколково" сейчас в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика" является разработчиком нормативно-правовых актов по всем направлениям программы, это как раз должно снять многие проблемы.
— Вернемся к теме 5G. Вы в правительстве курировали направление телекома. Сейчас есть небольшая загвоздка с необходимыми частотами. Как вы оцениваете, насколько может затянуться процесс расчистки свободного спектра?
— Не знаю, насколько это затянется. Тут несколько проблем. Первая — расчистка спектра, вторая проблема — сама структура отрасли, то есть надо понять, компании все-таки договорятся между собой по поводу общей инфраструктуры или будут конкурировать. Мне кажется, лучше договориться, потому что слишком дорогая инфраструктура, чтобы ее параллельно делать, развивать. Я не думаю, что страну можно поделить на регионы, где компании по одному будут работать, это тоже не выглядит разумно. Надеюсь, что им удастся как-то договориться, потому что если им сейчас выдадут частоты, сразу начнется какая-то свалка, непонятно, как все будет работать.
И третья тема — оборудование: понятно, что уже есть Huawei, Nokia, Cisco, и, конечно, нам бы хотелось иметь свое. Насколько быстро мы можем какие-то базовые вещи сделать — вопрос, но эта тема есть в программе "Цифровая экономика", там как раз и "Сколково" участвует, и Ростех, и Ростелеком, несколько компаний и наших институтов. Конечно, хотелось бы, чтобы какая-то часть оборудования была нашей. В итоге три проблемы надо решить, а не одну.
Всегда все теоретически можно сделать, но никто не рассчитывает на полный спектр оборудования. Но какие-то элементы точно можно сделать. Какой процент это будет от всего, посмотрим. Софт мы точно можем сделать, часть приборной базы тоже, но, наверное, не все. Просто вещи, которые мы способны сделать, надо пытаться сделать, почему нет? А там, где требуются миллиардные инвестиции и у нас никакого задела нет, нузачем?
— Ранее был разработан законопроект по регулированию персональных данных, который позволит россиянам зарабатывать на предоставлении доступа к своим данным? Как вы его оцениваете? Как, по-вашему, необходимо регулировать эту сферу?
— Это проблема во всем мире, и в Европе в том числе — там GDPR. Мы сейчас работаем над нормативными актами, которые позволят использовать массивы данных. "Сколково" – разработчик, мы это пытаемся со всеми скомпилировать. Есть подход Сбербанка, министерств, есть подход компаний, которые занимаются соцсетями или поисковыми системами. Везде есть нюансы, пытаемся найти компромисс, как обеспечить деиндивидуализацию данных, чтобы потом их можно было бы использовать для обработки, чтобы нельзя было определить, чьи это данные. Непростая проблема. Есть еще разные типы данных.
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Есть данные, которые уже предоставлены в какие-то публичные органы, например ФНС, есть данные, которые мы сами публикуем, соглашаемся на публикацию, а есть данные, которые непреднамеренно вбрасывааем, а их получает компания, которая нам обеспечивает разную инфраструктуру, и мы не знаем иногда, что они собираются. Есть разные типы данных, и надо по-разному к ним обращаться. Первую категорию надо максимально использовать для самых разных целей, вторую — тоже точно можно, но с определенными ограничениями и требованиями, а третья — самый чувствительный момент.
— Сейчас в "Сколково" и в Иннополисе уже работают тестовые зоны, где можно прокатиться на беспилотных такси. Как вы оцениваете проведение пилота, стоит ли, на ваш взгляд, расширять его и разрешить беспилотным такси передвигаться по городу? Пробовали ли вы сами ездить на таких такси без водителя?
Я в этом году не ездил, у нас пока перерыв небольшой в работе транспорта, решаем нормативные проблемы: по безопасности есть определенные требования постановления правительства, смотрим, как их полностью реализовать. Те, кто ездил, говорят, что отлично. "Сколково" — город с ограниченным движением, там нет интенсивного движения. Говорят, беспилотник останавливается перед "зебрами", пропускает, поворачивает спокойно.
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Петербургский международный экономический форумАркадий ДворковичРоссияИнтервью - Авторы
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