В России могут начать блокировать сайты за призывы к отказу от прививок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Законопроект, предусматривающий блокировку интернет-ресурсов, чтобы запретить публичные призывы к отказу от прививок, подготовлен и проходит обсуждение, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

"Законопроект такой подготовлен, он проходит сейчас обсуждение. Нам представляется, что это важнейшее направление, поэтому мы продолжаем в этом направлении работать", - сказала Скворцова журналистам в кулуарах ПМЭФ.