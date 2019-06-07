В России могут начать блокировать сайты за призывы к отказу от прививок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Законопроект, предусматривающий блокировку интернет-ресурсов, чтобы запретить публичные призывы к отказу от прививок, подготовлен и проходит обсуждение, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Законопроект такой подготовлен, он проходит сейчас обсуждение. Нам представляется, что это важнейшее направление, поэтому мы продолжаем в этом направлении работать", - сказала Скворцова журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
11 марта, 16:44В итальянских детских садах прививки стали обязательными