Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T12:39Z
https://ria.ru/20190607/1555364408.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155532/18/1555321817_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_798b94490507afa8a4bb87cd3b3a0e43.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

В России могут начать блокировать сайты за призывы к отказу от прививок

12:39
181
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Законопроект, предусматривающий блокировку интернет-ресурсов, чтобы запретить публичные призывы к отказу от прививок, подготовлен и проходит обсуждение, заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
"Законопроект такой подготовлен, он проходит сейчас обсуждение. Нам представляется, что это важнейшее направление, поэтому мы продолжаем в этом направлении работать", - сказала Скворцова журналистам в кулуарах ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Медик делает прививку ребенку
11 марта, 16:44
В итальянских детских садах прививки стали обязательными
7000012
Обсудить 2
Петербургский международный экономический форумВероника СкворцоваРоссияСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа
В России от кори привили уже более 60% от запланированного числа людей
РИА
Новости
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова во время подписания меморандума о сотрудничестве между Россией и Никарагуа в рамках ПМЭФ-2019
Порог детства в России поднимать пока не планируется, заявила Скворцова
Президент РСПП Александр Шохин на сессии Россия-Италия в рамках Петербургского международного экономического форума 2019
Шохин не исключил повторения перестройки в России
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
Глава Роскомнадзора не исключил возбуждения нового дела против Google
Лента
новостей
Председатель Международной федерации шахмат (FIDE), сопредседатель фонда Сколково Аркадий Дворкович
"Сколково" обсуждает с Philips и Huawei проекты с искусственным интеллектом
Подозреваемых в убийстве Калмановича отследили по мобильному телефону
Инцидент с участием боевых кораблей России и США попал на видео
В России начали клинические испытания препарата для лечения рака печени
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме
Путин подписал закон о совершенствовании механизма залога сельхозземель
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин: Россия заинтересована в расширении присутствия китайских компаний
Председатель комитета Государственной Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 декабря 2017
В ГД поддержат идею об ограничителях на окна в наборах для новорожденных
Помощник президента РФ Андрей Белоусов
Белоусов рассказал, какие нацпроекты интересны иностранным инвесторам
Севморзавод спустил на воду понтоны для перевозки арок моста через Керченский пролив
Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России
Минюст и Минздрав определят порядок лечения осужденных от наркомании
В НАТО пообещали продолжать помогать ВСУ повышать уровень подготовки
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:09Путин заявил, что власти будут следить за делом Калви
17:08Голунов отказался делать срезы ногтей, заявили в МВД
17:06Путин рассчитывает, что в деле Калви все будет прозрачно и понятно
17:05В Минкомсвязи выступили за отмену возрастной маркировки в СМИ
17:05Путин назвал отношения России и Китая важным фактором стабильности в мире
17:03Си Цзиньпин: нужно придерживаться взаимного уважения в переговорах с США
17:01Студента тюменского вуза задержали за сообщения с угрозами сокурсникам
17:01Депутат призвал производить все жизненно важные лекарства в России
16:59Росгвардия задержала руфера, забравшегося на крышу башни в Москва-Сити
16:56В МВД допустили связь Голунова с группой, занимающейся сбытом наркотиков
16:56Рогозин показал снимки ПМЭФ из космоса
16:55Си Цзиньпин пошутил, отвечая на вопрос об исходе торговых переговоров с США
16:51Минсельхоз Сербии предупредил жителей Белграда о нашествии кабанов
16:51ГПУ завела дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
16:50На Украине назвали число погибших военных с начала операции в Донбассе
16:49США могут выслать обучающихся полетам на F-35 турецких пилотов к 31 июля
16:48Для развития сквозных технологий нужна гибкая правовая среда, считает Путин
16:48Адвокат объяснил, зачем выложил фото с репетиции похорон Алибасова
16:47США перенесли повышение пошлин на ряд товаров из Китая на две недели
16:43В Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах
Лента новостейМолния