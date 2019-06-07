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РИА Новости

Суд в Киеве отпустил под домашний арест подозреваемого в убийстве Олешко

12:38
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КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Печерский районный суд Киева отпустил из-под стражи под круглосуточный домашний арест подозреваемого в убийстве участника военной операции в Донбассе Виталия Олешко, сообщил в пятницу официальный представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.
В июле 2018 года неизвестный застрелил в Бердянске бывшего участника военной операции в Донбассе с позывным "Сармат" Виталия Олешко. Правоохранители завели уголовное дело по статье "умышленное убийство". Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил в феврале, что полицейские задержали во Львове подозреваемого в организации убийства Олешко.
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"В удовлетворении ходатайства следователя отказано, подозреваемый освобожден из-под стражи с одновременным избранием меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с возложением на него процессуальных обязанностей, в том числе использование электронного средства контроля", - написал Лысенко на своей странице в Facebook.
Он также сообщил, что Генеральная прокуратура готовит апелляционную жалобу на такое решение суда.
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