Суд в Киеве отпустил под домашний арест подозреваемого в убийстве Олешко

КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Печерский районный суд Киева отпустил из-под стражи под круглосуточный домашний арест подозреваемого в убийстве участника военной операции в Донбассе Виталия Олешко, сообщил в пятницу официальный представитель Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

В июле 2018 года неизвестный застрелил в Бердянске бывшего участника военной операции в Донбассе с позывным "Сармат" Виталия Олешко. Правоохранители завели уголовное дело по статье "умышленное убийство". Первый заместитель главы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин сообщил в феврале, что полицейские задержали во Львове подозреваемого в организации убийства Олешко.