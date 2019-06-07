На Украине огласили приговор пятерым обвиняемым в убийстве Гандзюк

КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых в нападении на советницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание, сообщает издание " Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых в нападении на советницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание, сообщает издание " Украинская правда ".

"Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного нападающего Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы", - говорится в сообщении.

По информации издания, Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года. Обвиняемых также обязали выплатить 50 тысяч гривен (1,8 тысячи долларов) на покрытие судебных издержек. Приговор вступит в силу после того, как истечет 30-дневный срок на его обжалование. К тому времени все осужденные будут находиться под стражей.

Всех фигурантов обвинили в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, совершенного по предварительному сговору и повлекшего смерть жертвы.

Ранее организатор нападения на Гандзюк Сергей Торбин признал себя виновным после сделки со следствием и согласился на 6,5 года тюрьмы. Также главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки, суд смягчил меру пресечения, позволив передвигаться в пределах области.