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РИА Новости

На Украине огласили приговор пятерым обвиняемым в убийстве Гандзюк

12:23
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КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Покровский районный суд Днепропетровской области утвердил сделку со следствием пятерых обвиняемых в нападении на советницу мэра Херсона, активистку Екатерину Гандзюк и назначил им наказание, сообщает издание "Украинская правда".
"Координатора нападения на Гандзюк Сергея Торбина приговорили к 6 годам и 6 месяцам лишения свободы, а непосредственного нападающего Никиту Грабчука - к 6 годам тюрьмы", - говорится в сообщении.
По информации издания, Владимир Васянович и Вячеслав Вишневский получили 4 года заключения, Виктор Горбунов - 3 года. Обвиняемых также обязали выплатить 50 тысяч гривен (1,8 тысячи долларов) на покрытие судебных издержек. Приговор вступит в силу после того, как истечет 30-дневный срок на его обжалование. К тому времени все осужденные будут находиться под стражей.
Всех фигурантов обвинили в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, совершенного по предварительному сговору и повлекшего смерть жертвы.
11 мая, 16:55
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Ранее организатор нападения на Гандзюк Сергей Торбин признал себя виновным после сделки со следствием и согласился на 6,5 года тюрьмы. Также главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру, которого подозревают в организации убийства активистки, суд смягчил меру пресечения, позволив передвигаться в пределах области.
Екатерину Гандзюк в июле 2018 года облили кислотой. Через несколько месяцев она скончалась в киевской больнице. Правоохранители расследовали дело о покушении на убийство, однако после ее смерти переквалифицировали на заказное умышленное убийство. Следствие установило всех заказчиков и организаторов убийства Гандзюк. Генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что в организации убийства подозревают председателя областного Херсонского совета Владислава Мангера.
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Ситуация на УкраинеЕкатерина ГандзюкВ мире
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