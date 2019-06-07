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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

РВК проведет конкурс на разработку зимнего "зрения" для беспилотных авто

12:21
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Российская венчурная компания (РВК) и НИТУ "МИСиС" проведут конкурс зимних беспилотников Ice Vision в рамках серии технологических конкурсов Национальной технологической инициативы (НТИ) Up Great, соответствующее соглашение было подписано на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Соглашение о сотрудничестве и партнерстве подписали ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова и генеральный директор РВК Александр Повалко.
"РВК и НИТУ "МИСиС" подтвердили намерение совместно провести международный конкурс Ice Vision, который инициирован в рамках серии технологических конкурсов НТИ Up Great. Данный конкурс является "сателлитом" конкурса "Зимний город", в котором участники разрабатывают беспилотные автомобили, способные полноценно функционировать в условиях российской зимы. Ice Vision направлен на разработку программного обеспечения на базе искусственного интеллекта, которое позволит беспилотным автомобилям ориентироваться на дорогах в сложных погодных условиях", - отмечается в сообщении РВК.
В конкурсе смогут принять участие технологические команды, молодые специалисты, а также студенты и школьники в возрасте от 14 до 30 лет. В дальнейшем РВК и НИТУ "МИСиС" намерены сотрудничать по вопросам подготовки и проведения других технологических конкурсов, оказывать взаимную экспертную поддержку в формировании конкурсных заданий, технических требований к разработкам участников и организации конкурсных испытаний.
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"Университет сотрудничает с РВК в сфере разработки и внедрения инновационных образовательных программ с 2013 года. Подписанное сегодня соглашение позволит нам значительно расширить наше сотрудничества, в том числе в области квантовых технологий и подготовки нового поколения молодых специалистов для проведения прорывных научных исследований", – отметила ректор НИТУ "МИСиС" Алевтина Черникова, слова которой приводятся в сообщении.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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