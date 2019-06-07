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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

В российских поездах появятся четыре класса обслуживания

12:00
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкВагон поезда
Вагон поезда
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Вагон поезда. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) в 2020 году планирует ввести четыре класса обслуживания: бюджет, эконом, комфорт и бизнес, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ заместитель генерального директора ФПК Марина Жегулина.
ФПК летом 2018 года опубликовала информацию о планах перейти на три класса обслуживания: эконом, комфорт, бизнес, а старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их полного выбытия выделить в отдельный временный бренд "эконом-бюджет". Поезда в целом планировалось разделить на "дневной экспресс", "ночной поезд", "традиционный поезд" и "туристический поезд".
"Мы ещё в прошлом году анонсировали переход на новую продуктовую линейку. Более того, эта продуктовая линейка является основой корпоративной стратегии нашей компании. Планируем сделать переход с января 2020 года. Базовый принцип - это клиентоориентированные предложения, интуитивно понятные для пассажиров. Мы разработали четыре типа продукта", - сообщила Жегулина в интервью.
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Она рассказала, что дневной экспресс - это поезд, на котором в течение дня можно проехать из точки "А" в точку "Б" на сравнительно небольшие расстояния (до 600-700 километров). "Ночной экспресс" - это поездка ночью с прибытием в пункт назначения утром. Например, поезд между Москвой и Санкт-Петербургом "Красная стрела". Традиционный поезд - это любая поездка с маршрутом от 1000 километров и временем в пути более 12 часов, например, Москва-Адлер. Туристические поезда - это поезда, в которых пассажир проводит более суток в пути, и имеет повышенные требования к ассортименту услуг на борту.
"К этим четырём продуктам будут применяться понятные четыре класса обслуживания. Это бюджет, эконом, комфорт и бизнес. Основное различие между классами обслуживания будет заключаться в эргономике пассажирского пространства в поезде и набора сервисов, включённых в цену билета", - пояснила замглавы ФПК.
В частности, бизнес-класс - это путешествие с максимальным набором сервисов в самом комфортном виде подвижного состава. Из существующих типов подвижного состава к бизнес классу можно отнести современные вагоны СВ, люкс и вагоны с местами для сидения, но с комфортными креслами. Например, бизнес-класс в "Стриже". Класс "комфорт" предполагает меньше включённого в цену сервиса при меньшей, в сравнении с бизнес классом, стоимости проезда, но подвижной состав также комфортный. В комфорт классе мы предложим пассажиру современные купейные вагоны и, комфортные места для сидения. Экономкласс будет представлен в плацкартных вагонах последнего поколения и вагонах с местами для сидения с простыми креслами. Например, "Ласточка" в стандартной комплектации. Также для пассажиров будут предлагаться поездки в классе бюджет с самой минимальной ценой на рынке.
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"Мы постарались в нашем новом продуктовом предложении скомбинировать эргономические свойства подвижного состава, сервис, скорость передвижения и длину маршрута пассажира. Эти комбинации являются частью нашей продуктовой линейки и, соответственно, тарифной политики, где на одном и том же направлении бюджет от бизнеса будет отличаться, в том числе, и ценой", - отметила она.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>
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