Из национального парка в ЮАР сбежали около 15 львов, сообщили СМИ

"Людей, живущих в городе Пхалаборва и поблизости попросили соблюдать осторожность, так как 14 львов находятся на свободе. Львы, предположительно, сбежали из национального парка Крюгер. Группа рейнджеров следит за ситуацией", - говорится в сообщении радиостанции. ‏

Ранее сообщалось, что 5 июня в национальном парке Крюгер ребенок возрастом 2,5 года стал жертвой нападения леопарда. В парке сообщили, что погиб сын одного из сотрудников. Вскоре рейнджеры парка обнаружили леопарда и застрелили его, чтобы исключить опасность нападения животного на другого человека.