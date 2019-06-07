Из национального парка в ЮАР сбежали около 15 львов, сообщили СМИ

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. По меньшей мере 14 львов сбежали из национального парка на востоке ЮАР, жителей одного из городов в провинции Лимпопо попросили соблюдать осторожность, сообщает местная радиостанция Capricorn FM.
"Людей, живущих в городе Пхалаборва и поблизости попросили соблюдать осторожность, так как 14 львов находятся на свободе. Львы, предположительно, сбежали из национального парка Крюгер. Группа рейнджеров следит за ситуацией", - говорится в сообщении радиостанции.
По данным портала News24, власти управления по экономическому развитию, окружающей среде и туризму провинции Лимпопо сообщили, что на встрече с представителями национального парка решено, что львов следует поймать и вернуть в парк.
Ранее сообщалось, что 5 июня в национальном парке Крюгер ребенок возрастом 2,5 года стал жертвой нападения леопарда. В парке сообщили, что погиб сын одного из сотрудников. Вскоре рейнджеры парка обнаружили леопарда и застрелили его, чтобы исключить опасность нападения животного на другого человека.
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