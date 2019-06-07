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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Вагоны без биотуалетов и кондиционеров будет все меньше, заявили в ФПК

11:43
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкСервисная зона в новом одноэтажном купейном вагоне дальнего следования на Рижском вокзале в Москве
Сервисная зона в новом одноэтажном купейном вагоне дальнего следования на Рижском вокзале в Москве
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Сервисная зона в новом одноэтажном купейном вагоне дальнего следования на Рижском вокзале в Москве. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Вагонов с обычными туалетами и без кондиционеров, которые будут выделены во временный сегмент, будет все меньше, и скоро останутся бизнес, комфорт и эконом, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ заместитель гендиректора "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Марина Жегулина.
ФПК в начале августа 2018 года сообщила, что планирует выделить старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их выбытия в отдельный временный бренд эконом-бюджет, а в остальных поездах ввести три класса обслуживания. Ранее в интервью Жегулина сообщила, что "Федеральная пассажирская компания" планирует ввести четыре класса обслуживания бюджет, эконом, комфорт и бизнес в 2020 году.
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"В парке ФПК более 19 тысяч вагонов, мы прикладываем максимальные усилия, чтобы в рейс уходили самые современные поезда, отвечающие всем атрибутам комфорта настоящего времени, но мы располагаем вагонами и предыдущих поколений. Раз они есть, и технической возможности отремонтировать весь парк в один год не представляется возможным, мы предоставим пассажирам опцию проехать очень дешево", - сообщила Жегулина.
То есть, пояснила она, в таком подвижном составе, не отвечающим последним тенденциям развития современного вагоностроения, будет предложен самый низкий тариф. "Пассажир сможет существенно сэкономить, и мы будем открыто об этом говорить. Пассажир будет понимать, что это класс бюджет – в процессе покупки он увидит на сайте или в мобильном приложении соответствующие обозначения и иконки, сможет изучить свойства выбранного подвижного состава", - пояснила Жегулина.
Вагоны без кондиционеров и биотуалетов будут выбывать из парка. "В ближайшее время такой подвижной состав будет уходить. Его будет меньше и меньше. Мы планируем, что скоро у нас останется бизнес, комфорт и эконом", - пояснила она.
"Я думаю, что это вопрос нескольких лет. Одновременно мы понимаем, что такого типа вагоны, в частности, без кондиционера, стоит эксплуатировать в тех регионах, где пассажиру не понадобится пользоваться кондиционером и для проветривания будет достаточно открыть форточку. Стоит отметить, что уже сегодня мы поддерживаем назначение такого вида подвижного состава соответствующей доступной ценовой политикой", - отметила замгендиректора РЖД.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Читайте полный текст интервью с Мариной Жегулиной >>
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Федеральная пассажирская компанияРЖДРоссияЭкономика
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