Вагоны без биотуалетов и кондиционеров будет все меньше, заявили в ФПК

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Вагонов с обычными туалетами и без кондиционеров, которые будут выделены во временный сегмент, будет все меньше, и скоро останутся бизнес, комфорт и эконом, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ заместитель гендиректора "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Марина Жегулина.

ФПК в начале августа 2018 года сообщила, что планирует выделить старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их выбытия в отдельный временный бренд эконом-бюджет, а в остальных поездах ввести три класса обслуживания. Ранее в интервью Жегулина сообщила, что "Федеральная пассажирская компания" планирует ввести четыре класса обслуживания бюджет, эконом, комфорт и бизнес в 2020 году.

"В парке ФПК более 19 тысяч вагонов, мы прикладываем максимальные усилия, чтобы в рейс уходили самые современные поезда, отвечающие всем атрибутам комфорта настоящего времени, но мы располагаем вагонами и предыдущих поколений. Раз они есть, и технической возможности отремонтировать весь парк в один год не представляется возможным, мы предоставим пассажирам опцию проехать очень дешево", - сообщила Жегулина.

То есть, пояснила она, в таком подвижном составе, не отвечающим последним тенденциям развития современного вагоностроения, будет предложен самый низкий тариф. "Пассажир сможет существенно сэкономить, и мы будем открыто об этом говорить. Пассажир будет понимать, что это класс бюджет – в процессе покупки он увидит на сайте или в мобильном приложении соответствующие обозначения и иконки, сможет изучить свойства выбранного подвижного состава", - пояснила Жегулина.

Вагоны без кондиционеров и биотуалетов будут выбывать из парка. "В ближайшее время такой подвижной состав будет уходить. Его будет меньше и меньше. Мы планируем, что скоро у нас останется бизнес, комфорт и эконом", - пояснила она.

"Я думаю, что это вопрос нескольких лет. Одновременно мы понимаем, что такого типа вагоны, в частности, без кондиционера, стоит эксплуатировать в тех регионах, где пассажиру не понадобится пользоваться кондиционером и для проветривания будет достаточно открыть форточку. Стоит отметить, что уже сегодня мы поддерживаем назначение такого вида подвижного состава соответствующей доступной ценовой политикой", - отметила замгендиректора РЖД.