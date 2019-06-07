"Дочка" РЖД объяснила принципы ценообразования на билеты в плацкарт

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн - РИА Новости. Представители "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) после информации в СМИ о кратном росте цен на билеты в плацкарт объяснили общественным организациям принципы ценообразования, сообщила в интервью РИА Новости в рамках ПМЭФ заместитель генерального директора "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании) Марина Жегулина.

Газета " Известия " в четверг написала, что Общероссийское объединение пассажиров сообщило о почти двухкратном росте цен на билеты в плацкарт в летние месяцы по ряду направлений и попросило ФАС разобраться. Гендиректор ФПК Петр Иванов опроверг РИА Новости такое повышение цен в плацкарте. Компания не может увеличить тариф, но может предложить пассажирам более дешевые билеты во время различных акций, уточнял он.

"Да. Мы встретились с общественными организациями, представляющими интересы пассажиров, провели разъяснительную работу, договорились о сотрудничестве. В ходе открытого диалога выяснилось, что одной из причин, побудивших организацию обратиться в СМИ с заявлением о росте цен на плацкартные вагоны, послужило недопонимание принципов ценообразования в регулируемом сегменте (ценообразование на перевозки в плацкартных и общих вагонах)", - рассказала Жегулина.

Чтобы понять истинную картину, насколько изменились тарифы, отметила она, необходимо сравнивать цены в сопоставимых условиях: учитывать утверждённую государством разницу в тарифах между типами поездов (пассажирский, скорый, фирменный и т.д.), график применения к тарифам сезонных коэффициентов (график гибкого регулирования тарифов), наличие акций в выбранных периодах (сравнивая полный тариф с полным, а акционный с акционным).

"Тогда в условиях сопоставимости летние цены на проезд в плацкартных вагонах ни у кого бы не вызвали вопросов. Мы договорились с общественными объединениями, что будем активно взаимодействовать по вопросам улучшения качества путешествий на поездах дальнего следования и информировать пассажиров о принципах ценообразования. Я надеюсь, что в дальнейшем подобные инциденты в СМИ не повторятся", - отметила замглавы ФПК.

ФПК осуществляет перевозки пассажиров в поездах в дальнего следования. Тариф для нее в регулируемом сегменте (плацкарт и общие вагоны) определяет ФАС. Выпадающие доходы ФПК от госрегулирования тарифов компенсируются субсидиями из госбюджета. Тарифы в нерегулируемом сегменте (СВ, купе и люкс) устанавливает ФПК по согласованию с ФАС.

Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.