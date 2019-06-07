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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Большую часть бизнеса развратили преференциями, заявил Силуанов

11:36
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкАнтон Силуанов на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
Антон Силуанов на торжественном открытии Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов заявил, что причиной отказа бизнеса РФ инвестировать средства является нигилизм, а большая часть предпринимателей развращена льготами и субсидиями.
"У нас по-прежнему существует, особенно у бизнеса, нигилизм в своих действиях, все плохо. У Александра Николаевича (Шохина, глава РСПП - ред.) - крупный бизнес - огромные прибыли имеют. Прошлый год, в этом году прибыль растет, прет просто на глазах. У бизнеса у Репика (глава "Деловой России" - ред.) вообще супермаржинальный (сектор бизнеса – ред.)", - отметил Силуанов на деловом завтраке Сбербанка в рамках ПМЭФ.
Он напомнил, что для МСП создаются новые режимы, льготы. "Развивается все, но все плохо, все не так. Не дорабатываем мы, не будем вкладывать. У нас есть бизнес, который по-прежнему по старинке работает. Заработал - за границу, заработал - в офшор. Там вроде как поспокойнее, хотя мы видим, что и там далеко не все в порядке", - продолжил Силуанов.
"Есть бизнес, который просто ждет льготы: не дадите льготы или субсидию - не буду инвестировать. Так мы большую часть предпринимателей развратили: не буду вкладывать, пока не дадите преференции, не хочу", - пересказал их позицию первый вице-премьер.
Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
Вчера, 10:20
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Есть бизнес, который работает и инвестирует средства, сказал Силуанов. "На него кстати как раз и надо сделать ставки", - добавил он.
"Когда мы говорим о том, что бизнес не верит, я понимаю, что это наша проблема, моя проблема, в том числе. То, что мы не создали этих условий для того, чтобы бизнес поверил. И вот это действительно наша работа сегодня, завтра, чтобы убедить Александра Николаевич, убедить наших предпринимателей, что сейчас будем работать по-другому", - сказал Силуанов.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Антон СилуановРоссияЭкономика
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