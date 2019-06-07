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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Кудрин сравнил работу правительства с замершим в прыжке тигром

11:21
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на сессии "Российская экономика в поисках стимулов роста" в рамках ПМЭФ-2019
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума, описал работу правительства по национальным проектам как тигра, замершего в прыжке.
Он напомнил, что еще на прошлогоднем ПМЭФ сравнил правительство с "тигром, который готовится к прыжку".
По его словам, толчок оказался не очень сильный.

"Тигр вроде как прыгнул, нам представил национальные проекты, мы теперь видим, как страна собирается достигать эти цели и эти показатели национальных проектов", — сказал глава Счетной палаты.

Он добавил, что итоги можно будет подводить, когда "тигр приземлится".
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Петербургский международный экономический форумАлексей КудринПравительство РФЭкономика
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