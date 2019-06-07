Кудрин сравнил работу правительства с замершим в прыжке тигром

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума, описал работу правительства по национальным проектам как тигра, замершего в прыжке.
Он напомнил, что еще на прошлогоднем ПМЭФ сравнил правительство с "тигром, который готовится к прыжку".
По его словам, толчок оказался не очень сильный.
"Тигр вроде как прыгнул, нам представил национальные проекты, мы теперь видим, как страна собирается достигать эти цели и эти показатели национальных проектов", — сказал глава Счетной палаты.
Он добавил, что итоги можно будет подводить, когда "тигр приземлится".