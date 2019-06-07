Орешкин назвал микрофинансирование ростовщическим хищническим кредитованием

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Микрофинансирование является ростовщическим хищническим кредитованием, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"Отдельная история с микрофинансовыми организациями, с ростовщическим хищническим кредитованием, не знаю, как это помогает (поддержать уровень реальных доходов населения – ред.). Если таким образом заботиться о населении, это выглядит странновато", - сказал министр.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в конце мая заявила, что запрещать микрофинансирование в РФ ни в коем случае нельзя, поскольку это может привести к росту количества нелегальных кредиторов.

По ее словам, в ЦБ понимают, что люди обращаются к микрозаймам не от хорошей жизни, часто для того, чтобы поддержать уровень потребления от зарплаты до зарплаты.